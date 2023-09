UPAS, anticipazioni: Tommy ritrovato, nuovo ruolo per Rosa

Come di consueto, ecco le anticipazioni di Un posto al sole per questa settimana, che va da lunedì 25 settembre a venerdì 29 settembre.

Nei giorni scorsi abbiamo visto la disperata ricerca di Tommy da parte di Roberto, con Ida che vorrebbe ritornare nel proprio paese. Bice ha scoperto i tradimenti di Sergio e sta mettendo a rischio anche la tranquillità tra Mariella e Guido. Diana sta avendo un doppio rapporto con Nunzio e Alberto, affascinata forse dal loro essere agli antipodi. Damiano continua a rischiare la vita con il clan Sabbiese.

Finalmente, Tommaso verrà ritrovato in tempo, scongiurando così il ritorno in Polonia con la sua vera madre Ida. Decisiva però sarà la strategia di Lara. Tuttavia, Roberto la fa uscire totalmente dalla propria vita, ma ora deve affrontare la diffidenza di Marina verso Ida.

Raffaele è convinto sempre più che Rosa sia la giusta sostituta durante la sua partenza per Barcellona come portiera di Palazzo Palladini. Dopo aver vinto la diffidenza di Otello, la scelta ricade su di lei, ma la donna continua a essere angosciata per la sorte di Damiano, tanto da prendere una decisione azzardata che riguarda Viola.

Guido e Mariella sono alle prese con le beghe matrimoniali di Bice e Sergio, il che mette sempre più a repentaglio la loro equilibrata vita di coppia.

Un posto al sole: anticipazioni dal 25 al 29 settembre

Alberto scoprirà la doppia vita di Diana, che ha un flirt sia con lui che con Nunzio. L’uomo si sfogherà sia contro di lei ma anche contro la ormai ex moglie Clara. A nulla serviranno i tentativi di mediare da parte del collega Niko.

Giulia è convinta di cedere in affitto la Terrazza, affidandosi a un sito specializzato. Tuttavia, dovrà affrontare i soliti dubbi di Renato.

