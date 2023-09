UPAS, anticipazioni 18-22 settembre: Mariella e Guido in crisi, Tommy sparisce

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 18 al 22 settembre. Il caso Tommy a una svolta.

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 18 al 22 settembre. La soap napoletana è ripresaa pieno regime dopo la pausa estiva.

Come anticipato nelle nostre anticipazioni, abbiamo visto Roberto e Marina ritrovarsi per l’ennesima volta, mentre la tranquilla vita matrimoniale tra Guido e Mariella è messa a dura prova dalla coppia Bice-Sergio e dalle sorelle Cirillo. I problemi di salute della cagnolina Bricca hanno turbato il ritrovato idillio tra Luca e Giulia, mentre Damiano è alle prese con il cognato ed ex amico Eduardo.

Vediamo quali sono invece le anticipazioni di Un posto al sole per questasettimana, che va da lunedì 18 settembre a venerdì 22 settembre.

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, Roberto e Marina si sono ritrovati ma vorrebbero anche adottare il piccolo Tommaso. Lara non è certo pronta a uscire di scena così facilmente e così decide di far sparire le tracce del piccolo. Ferri cerca di ritrovarlo senza coinvolgere la polizia.

A tenere banco sono però anche le disavventure della coppia Guido-Mariella, coinvolta suo malgrado dai problemi matrimoniali di Sergio e Bice. Guido affronta il suo amico a viso aperto dopo averci provato con la moglie, ma il fatto che Bice chieda aiuto a Mariella finisce per portare ulteriore scompiglio nella loro vita matrimoniale.

Damiano è sempre più coinvolto nel suo ruolo di infiltrato nel clan Sabbiese, ma fa stare male anche Viola sempre più convinta che ormai sia un poliziotto corrotto, che lo tratta con freddezza.

Le condizioni di salute di Bricca portano Luca a una dolorosa decisione: molto probabilmente lascerà la terrazza per non far pesare anche i suoi problemi di salute a Giulia. La quale però grazie all’aiuto di Niko che intercede con Franco, sembra aver trovato il modo di ottenere qualche guadagno extra con la Terrazza.

Concludiamo con Manuela sembra sempre più coinvolta da Costabile e Micaela trova un altro escamotage per farla uscire di sera e mollare i libri.

Alberto cerca di riconquistare punti su Diana, la quale, pur non respingendolo, prova forte interesse per Nunzio.

