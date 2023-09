UPAS, anticipazioni 11-15 settembre: Franco inguaia Giulia, Viola di nuovo in pericolo

Scopriamo le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana che va dall’11 al 15 settembre: Roberto deciso a fare il test del DNA

Eccoci con le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana prossima che va dall’11 al 15 settembre. Settimana piena quindi, visto che la scorsa, come sovente accade di recente, si è fermata a giovedì complice la trasmissione di qualche evento sportivo.

Abbiamo visto Giulia in ansia per Bricca, con Luca che si è visto chiamato in causa dalla malattia. Nunzio è deciso a provarci con la conturbante architetta, mentre è tornata la guerra tra Mariella e le Cirillo, per la disperazione di Guido. Marina ha lasciato palazzo Palladini ma è sempre più depressa dalla “cecità” di Roberto rispetto alla verità su Tommy, sebbene quest’ultimo sembra essere più deciso a conoscerla. Viola ha scoperto i problemi di Damiano con Eduardo.

Dopo questa brevissima sintesi, vediamo le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dall’11 al 15 settembre.

Anticipazioni di Un posto al sole dall’11 al 15 settembre

Come rivela Tv, sorrisi e canzoni, dopo aver scoperto lo scambio di soldi tra Damiano ed Eduardo, Viola nel suo intento di saperne di più, si riavvicina di nuovo al poliziotto. Tuttavia, questo misto sentimento-investigazione finirà per metterla in pericolo, poiché si espone eccessivamente rispetto al clan Sabbiese.

Franco Boschi è intenzionato a vendere la terrazza, pronto com’è a ricominciare una nuova vita in Sicilia. Giulia è decisamente contraria a questa scelta riferitagli da Niko, come non bastasse la distanza che si è posta con Luca e le preoccupazioni per la salute di Bricca. Potrebbe però trovare in Renato un utile alleato.

Come non bastasse la guerra con le Cirillo, per la coppia Guido-Mariella ci si mettono pure le beghe sentimentali tra Sergio e Bice. E Il tentativo di Mariella di far ragionare Sergio avrà un esito imprevisto, che susciterà pure la gelosia di Guido. Manuela nel frattempo rivede Niko, il che gli risveglia mai sopiti sentimenti e la cosa sembra essere reciproca.

Un posto al sole, le altre anticipazioni dall’11 al 15 settembre

Marina è decisa a staccare la spina e andare a Londra, mentre Roberto è determinato a fare il test del DNA per scoprire finalmente la verità. Ciò mette in profonda difficoltà Lara, che dovrà mettere in campo ancora una volta tutta la sua astuzia.

Nunzio, oltre alla batosta per le nozze di Rossella, potrebbe avere problemi nella restituzione del prestito a Michele. Nuovi problemi al Vulcano?

