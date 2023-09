UPAS, anticipazioni 4-7 settembre: Viola scopre Damiano, Bricca smaschera Luca

Vediamo quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 al 7 settembre. Giulia si scontrerà con una dura realtà, riscatto per Nunzio.

Un posto al sole è tornato la scorsa settimana nelle sue vesti consuete, dopo la pausa estiva. Anche per questa settimana, vediamo quali sono le anticipazioni dal 4 al 7 settembre.

E così, come anticipato qui, abbiamo visto Riccardo spiazzare Rossella con una proposta di matrimonio, ma anche tornare la faida tra le sorelle Cirillo e Mariella.

Damiano è ormai preda dei ricatti di Eduardo, mentre Renato, afflitto dalla convivenza tra Luca e Giulia, cerca di consolare Raffaele lasciato solo dalla partente moglie. Marina è logorata dal fatto che Roberto non apra gli occhi su Lara e Tommy.

Vediamo invece quali sono le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 al 7 settembre. Mentre l’8 la soap partenopea non andrà in onda per fare spazio, come sovente sta capitando, a un altro evento sportivo.

Un posto al sole: anticipazioni 4-7 settembre

Come riporta Tv, sorrisi e canzoni, Giulia e Luca saranno ancora protagonisti della settimana. Tutto partirà dal fatto che la nipote di Mariella, Speranza, scopre che la tenera cagnolina di Giulia, Bricca, ha un problema di salute: demenza senile. Ne parla con Luca, il quale però sembra non dare peso alla faccenda. Il che rattristisce molto Giulia, ma potrebbe portare a nuove evoluzioni: Luca probabilmente si sente chiamato direttamente in causa e potrebbe presto essere costretto a rivelare il suo problema di salute alla convivente.

Viola scopre Damiano ed Eduardo scambiarsi del denaro e si insospettisce, decidendo di indagare. Ciò potrebbe così far emergere i problemi con la mala del poliziotto.

Mariella, dopo le parole poco carine rivolte alle Cirillo mentre parlava con Alberto, si ritrova in una nuova faida con loro, visto che Serena l’ha involontariamente sentita. A nulla varranno i tentativi di Guido di spegnere i belligeranti spiriti della moglie.

Deluso dalla proposta di nozze di Riccardo a Rossella, Nunzio si riscatterà prendendosi una bella rivincita su Alberto, avendo incontrato una sua fiamma al caffè Vulcano.

