IA miete altre vittime: Gizmodo licenzia redazione spagnola

Gizmodo ha licenziato la redazione spagnola che traduceva gli articoli originali in inglese con un traduttore IA.

Gizmodo è solo l’ultimo esempio. L’Intelligenza artificiale, nota anche come IA, avanza senza indugi. Modificando sempre più le nostre vite, in tutte le sue sfere: private, sociali, lavorative. Per quanto concerne quest’ultima, avanzano anche i licenziamenti.

Posti di lavoro triturati dalla tecnologia, un fenomeno non certo nuovo, sebbene le proporzioni sembrano proprio quelle dell’origine di tutto: la rivoluzione industriale del 1800.

Se all’epoca nacque anche un fenomeno opposto, il luddismo, dove gli operai licenziati distruggevano i macchinari fautori del loro licenziamento, qui c’è poco da distruggere. La tecnologia responsabile dei licenziamenti di massa odierni è da un lato immateriale, ovvero virtuale, e dall’altro diffusa su miliardi di device sparsi per il mondo. Quindi un luddismo 2.0 sarebbe irrealizzabile.

Ma torniamo a Gizmodo, che ha sostituito la sua redazione spagnola con un traduttore basato sull’IA. Coi dipendenti avvisati da una semplice videochiamata, peraltro neanche impeccabile.

Gizmodo licenzia redazione spagnola per l’IA

Come riporta The Verge, il proprietario del sito G / O Media ha chiuso e licenziato i redattori del suo sito in lingua spagnola – Gizmodo en Español – e ora utilizza l’IA per tradurre articoli. Lo ha riportato per prima Matías S. Zavia, redattore di Gizmodo en Español, il quale ha affermato che è stata chiusa il 29 agosto. Gizmodo en Español in precedenza aveva un piccolo staff che scriveva storie originali e creava adattamenti in lingua spagnola dei pezzi in lingua inglese di Gizmodo.

Gizmodo en Español ora presenta un disclaimer in basso in spagnolo che tristemente recita che i suoi

contenuti sono stati tradotti automatici dall’origine. A causa della traduzione automatica, possono esserci lievi differenze rispetto alla forma corretta

Tuttavia, molti utenti hanno già scritto su X, ex Twitter, che alcuni articoli iniziano in spagnolo e poi cambiano improvvisato in inglese. Inoltre, il team di Gizmodo en Español è stato informato tramite videochiamata della decisione. Dipendenti che non hanno avuto alcun minimo preavviso.

Le redazioni dei diversi organi di stampa di G / O Media hanno espresso sgomento per la decisione di pubblicare storie generate dall’intelligenza artificiale a loro insaputa, e il loro sindacato, GMG Union, ha chiesto ai lettori di cliccare su nessuna notizia scritta dall’intelligence artificiale.

Ricordiamo che Gizmodo en Español è nato dopo che l’ex proprietario, l’ormai defunto Gawker Media, ha acquisito il sito Guanabee nel 2012. Il sito spagnolo ha rappresentato la prima espansione internazionale di Gawker e ora si accoda alla sostituzione dell’intelletto umano con quello artificiale.

– / 5 Grazie per aver votato!