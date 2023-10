Israele sotto attacco: ma media dimenticano cosa subisce la Palestina

Sabato 7 ottobre si è scritta una nuova pagina di sangue nell’annosa questione israelo-palestinese. Con un attacco multiplo e simultaneo, la Palestina è riuscita a raggirare a sorpresa il sofisticatissimo sistema di sicurezza di Israele, aggiungendovi però anche diversi sequestri a random, anche di persone straniere. La risposta di Israele non si è fatta attendere e sarà nei prossimi giorni ancora più violenta.

La data scelta non è causale: ricorre il cinquantesimo anniversario della guerra del Kippur avvenuta nel 1973, considerato uno spartiacque della storia del mondo capitalista occidentale e dei suoi satelliti. La guerra lampo di alcuni paesi arabi contro Israele prevalse in un prima fase ma fu poi sconfitta grazie al sostegno militare statunitense alle forze armate israeliane.

A quanto pare, Israele era perfino pronta a ricorrere alle sue armi nucleari stoccate nel sito di Dimona per fermare l’offensiva militare di Siria ed Egitto.

Tuttavia, di fronte al sostegno occidentale ed europeo a Israele, i paesi arabi produttori di petrolio dichiararono l’embargo sulle esportazioni scatenando la più profonda crisi economica del capitalismo occidentale. Che pose fine anche al mito del consumismo e del benessere diffuso. L’economia occidentale non si è più ripresa e nacque anche l’OPEC.

La Palestina reagisce a decenni di soprusi

Per un giorno, Davide ha sconfitto Golia. La Palestina è sempre più sola e isolata, essendo ormai rimasti pochissimi paesi a sostenerne la causa. Visto che l’Europa è ormai asservita in tutto e per tutto agli Usa, che ne hanno voluto la creazione. Mentre la Cina sta tessendo ottimi rapporti con Israele in termini economici e tecnologici.

Libia, Siria e Iraq sono paesi stravolti politicamente sempre a causa dell’imperialismo americano, e sono afoni in politica estera. La Russia cerca di mantenere buoni rapporti con Israele sempre per gli scambi, la Turchia è anche qui ambigua seppur poggia più a favore della Palestina che di Israele per interessi geopolitici contesi nell’area con quest’ultima. Mentre l’unico paese fermamente a favore della causa palestinese è l’Iran, altro paese accerchiato da tempo dagli occidentali.

Senza voler minimamente giustificare la violenza di queste ore, la Palestina si è vista sempre più ridurre territori e diritti da parte di Israele e chi la appoggia. Per non parlare del modo disumano in cui vive la gente nella Striscia di Gaza.

Fonte: Contropiano

