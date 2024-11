Braccio di Ferro diventa un film Horror: trama e prime immagini

Ecco la trama e le primissime immagini del braccio di ferro versione Horror che uscirà nel 2025.

Braccio di ferro è come in Italia è stato rinominato Popeye, il mitico marinaio ghiotto di spinaci (anche se ci sarebbe un errore di fondo sulle proprietà nutrizionali da essi conferite) creato da Elzie Crisler Segar, apparso per la prima volta nel 1929 in strisce giornaliere e tavole domenicali a fumetti. Nonché in una celebre riproduzione animata proposta in Italia tra gli anni ’80 e ’90 soprattutto su Raidue. E in una poco fortunata (ingiustamente aggiungeremmo noi) trasposizione cinematografica con il grande Robin Williams (il cui unico segno rimasto è la scenografia oggi visitabile a Malta ribattezzata “Villaggio di Braccio di ferro“, ne abbiamo parlato qui).

Ora però anche il mitico Braccio di ferro diventa un film Horror, come accaduto ad altri personaggi legati all’infanzia di tanti di noi. Ecco la trama e i motivi di questa trasformazione del marinaio con la pipa.

Braccio di ferro Horror: la trama

Come riporta Tgcom24, vedremo dunque il simpatico Braccio di ferro in una versione assassino spietato e sanguinario. A produrlo, ci sono gli ITN Studios.

Questa è la frase con cui viene lanciato il film:

La leggenda di Popeye perseguita un gruppo di animatori mentre cercano di aprire un campo estivo

Lo stile è quello dei classici film horror anni ’80, si pensi a Venerdì 13 o Halloween. Popeye si presenta muscoloso, con la classica uniforme bianca da marinaio, che ami uccidere le sue vittime ora a mani nude ora usando un’arma. Non è chiaro però se si alimenterà con spinaci in scatola prima di compiere gli omicidi. Sarebbe il decisivo richiamo al personaggio originale.

Il genere è lo “slasher“, come ormai l’Horror privo di idee impone da un trentennio. E’ diretto da William Stead e prodotto da Rene August. A interpretare il braccio di ferro Horror sarà Steven Murphy.

In questo articolo è possibile vedere alcune foto inedite del film.

Perché questa svolta?

Il progetto è la conseguenza dal fatto che il personaggio di Popeye sia entrato nel dominio pubblico, proprio come accaduto per Winnie the Pooh e il Mickey Mouse di Steamboat Willie, anche essi proposti in spiazzanti versioni horror. Il film è slegato però dal filone “Poohniverse”, che collega Winnie the Pooh: Blood and Honey ad altri film horror-parodia basati su personaggi delle storie per bambini, come Bambi e Peter Pan.

