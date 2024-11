Vasco VS Liga, chi vince? Le più belle canzoni

Meglio Vasco o Ligabue? Ecco le canzoni più belle di entrambi, con un accenno al dualismo montato soprattutto dai media.

Meglio Ligabue o Vasco Rossi? Senza dubbio, la scena musicale italiana è dominata da questi due personaggi ormai da decenni. Sebbene, per motivi anagrafici, abbiano iniziato in epoche diverse. Vasco Rossi intorno ai 25 anni e a metà anni ’70, Ligabue a 30 anni e dal 1990. L’esplosione definitiva di entrambi si è consumata, quindi, sempre in epoche diverse.

Quasi con un decennio di distanza: Vasco Rossi divenne un mito da metà anni ’80 in poi, dopo due poco fortunate apparizioni a Sanremo (ultimo e penultimo posto) e un arresto per possesso di droga. Mentre Ligabue dal 1995, con l’uscita del disco Buon compleanno Elvis.

Tra i due è stato montato un dualismo soprattutto mediatico, acuitosi tra il 2011 e il 2012. Mentre gli stessi rispettivi fan si fanno la guerra a chi sia il migliore.

Di seguito riportiamo quelle che, a nostro modesto avviso, sono le canzoni più belle di entrambi.

Vasco Rossi contro Ligabue: quando tutto ebbe inizio

Il dualismo tra i due è diventato agguerrito con la morte del talentuoso chitarrista di Vasco: Massimo Riva. Come riportano le cronache di allora, Ligabue uscì con una frase che apparì alquanto stonata alle orecchie del Komandante:

Per i musicisti rock c’è ancora oggi l’alibi dello scotto da pagare per fare musica. Perciò, secondo il galateo della perfetta rockstar, io che non mi drogo sarei fuori target

Vasco Rossi allora replicò:

È morto un amico – replicò Vasco – e invece del silenzio c’è chi, per accrescere la propria credibilità, ha scelto di speculare lanciando anzitempo inutili messaggi moralizzatori

Liga si affrettò a replicare:

Chiedo scusa a Vasco e a chi sta vivendo il lutto per la scomparsa di Massimo Riva: non sono stato sufficientemente scafato da immaginare che qualcuno potesse speculare sulla morte di un musicista, imbastendo polemiche di bassa lega

Vasco Vs Ligabue: una montatura mediatica

A quanto pare infatti, all’epoca era da poco uscito il suo primo film, Radiofreccia, che aveva proprio come tema di fondo lo stesso per cui morì Riva. Inoltre, anche nel disco uscito proprio quell’anno, Miss Mondo, si tocca lo stesso tema (su tutte, in Key è stata qui). Ma a parte ciò negli anni addietro Vasco e Liga si sono scambiati frasi di stima.

Tuttoligabue, ad esempio, riporta che Vasco disse anni fa:

Ligabue mi piace, ha fatto belle canzoni, ma il rock in Italia sono io”, oppure “Ligabue lo considero un fratello minore,ha iniziato come me con le feste dell’unità” , e alla presentazione del disco gli spari sopra (1993) disse: “degli italiani penso che i Litfiba tengano alto il nome del nostro rock anche se non mi piace il loro modo di scrivere i testi. Ligabue è un bel talentone

Più di recente, invece, Liga disse di Vasco:

A parte il fatto che quando l’ho incontrato l’ho trovato una delle persone più simpatiche e divertenti che dice cose giuste e civili

Ma la cosa che molti non sanno è che nel Dvd “Gli Spari Sopra Tour ’93” di Vasco Rossi, all’inizio si intravedono Ligabue e il manager Claudio Maioli dietro le quinte della tappa bolognese del Blasco. Altra cosa fu nel ’94 la fanzine del fans club del Liga pubblicò una telefonata tra Liga e Vasco, con quest’ultimo che gli faceva i complimenti per il brano “Walter il Mago“.

In occasione del grande successo di Vasco al Modena Park (230mila paganti e quasi 6 milioni di spettatori su Raiuno), Ligabue ha twittato:

Vasco e Ligabue oggi

Il dualismo è probabilmente commerciale e ci sta. Ma ormai entrambi non sono di certo più giovani da un po’ e sicuramente propongono da tempo musica Pop. Pertanto, non si esclude che possano pure fare qualcosa insieme. Come un disco o magari un concerto. Poi che Vasco si sia lasciato andare a qualche attacco su Facebook, ci può stare di stesso. All’epoca entrava ed usciva dalle cliniche ed era in una fase molto delicata anche dal punto psicologico.

Si ricorderà ad esempio anche l’attacco allo storico chitarrista Maurizio Solieri. E quando scrisse del Liga:

un bicchiere di talento in un mare di presunzione

Le più belle canzoni di Ligabue

Veniamo ora alle più belle canzoni di entrambi. Iniziando da Ligabue.

1. Seduto in riva al fosso





2. Certe notti





3. Ho perso le parole





4. Urlando contro il cielo





5. Piccola stella senza cielo



6. Non è tempo per noi





7. Sarà un bel souvenir





8. Ho messo via





9. Viva!





10. Tu che conosci il cielo





11. Sulla mia strada





12. La forza della banda





13. L’amore conta





14. Caro il mio Francesco





15. Niente paura





Le più belle canzoni di Vasco

1. Ogni volta





2. Gli angeli



3. Gabry



4. Liberi liberi





5. Anima fragile





6. Stupendo





7. Sally

8. Vivere





9. Albachiara





10. Va bene, va bene così





11. Ormai è tardi





12. Vita spericolata





13. Siamo solo noi





14. Toffee





15. Una nuova canzone per lei





16. Dormi, dormi

17. C’è chi dice no





18. Ridere di te





19. Ciao





20. Siamo soli





21. E adesso





22. Quante volte





23. Gli spari sopra





24. E





25. Vivere una favola

Meglio Vasco Rossi o Ligabue? Il verdetto

Come si evince dagli elenchi di cui sopra, senza dubbio Vasco Rossi ha proposto molti più brani che hanno lasciato il segno negli anni, soprattutto negli anni ’80. Sebbene non manchino canzoni amatissime proposte a inizio carriera o nei primi anni ’90. Inoltre, qualche brano interessante è giunto anche in anni più recenti.

Ligabue ha avuto la sua fase migliore nella seconda metà anni ’90, quando ha proposto il suo miglior album, il succitato Buon compleanno Elvis, fino a Miss Mondo. Poi dagli anni 2000 la svolta pop, con qualche bella canzone qua e là, a cui aggiungere alcuni brani che hanno lasciato il segno nei fan contenuti nei primi dischi.

