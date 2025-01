Blue Monday è un Fake: nato come trovata pubblicitaria

Ecco le vere origini del Blue Monday, nato come trovata pubblicitaria dell’azienda Sky Travel che invoca una fantomatica ricerca.

Il Blue Monday è diventato ormai una tradizione, come il Natale o la Pasqua. Ricade il terzo lunedì di gennaio e si riferirebbe al fatto che questo giorno sarebbe il più triste dell’anno.

Ciò in quanto, spiegano gli esperti, in questa giornata si incrocerebbero vari fattori negativi per la psiche umana: i buoni propositi per il nuovo anno sarebbero già disattesi. Inoltre, si torna a lavoro o allo studio a pieno regime dopo il periodo natalizio fatto di relax, viaggi, abbuffate, regali e rimpatriate. A tutto ciò, infine, si aggiungono i fattori metereologici: fa freddo, il cielo è grigio, e ciò influisce sull’umore.

Tuttavia, anche il Blue Monday non sarebbe nient’altro che una mera trovata pubblicitaria, risalente a vent’anni fa.

Origini del Blue Monday

Come spiega Il Giornale, il Blue Monday non è altro che una trovata pubblicitaria per opera di Sky Travel, un network televisivo dedicato ai viaggi di proprietà di British Sky Broadcasting, per invogliare le persone a viaggiare.

Si inventò così il fake di una ricerca di un professore di psicologia dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall, che indicava il terzo lunedì di gennaio come il più triste dell’anno e invogliava le persone ad organizzarsi una vacanza. O prenotarsi soggiorni relax, il tutto per fuggire dal freddo di gennaio e dalla tristezza dell’inizio del lavoro dopo le vacanze.

Il blue, invece, deriverebbe dal fatto che in Gran Bretagna questo colore viene associato alla tristezza. Non a caso, quando una persona è triste, si dice “I’m feeling blue”.

Un po’ come la storia dei dieci mila passi al giorno come minimo per restare in salute, nato come slogan dell’azienda giapponese produttrice di orologi Casio in occasione delle Olimpiadi di Tokyo negli anni ’60.

Per la cronaca, questa trovata pubblicitaria non servì a Sky Travel. Nata nel 1994 chiuse i battenti pochi anni dopo, nel 2010.

