David Lynch ucciso dagli incendi di Los Angeles? La teoria possibile

Il 15 gennaio 2025 ci ha lasciati il geniale regista americano David Lynch, autore di film come The Elephant Man, Velluto blu, Mulholland Drive, Dune, Cuore selvaggio, Strade perdute o Una storia vera. Ma anche di una serie tv che sconvolse gli adolescenti nei primi anni ’90: Twin Peaks.

Le cause della morte non sono state rese ancora ufficiali, ma una teoria sta prendendo piede: la possibilità che ad incidere in maniera determinante sulla morte di David Lynch siano stati gli incendi di questi giorni che hanno travolto la California. In particolar modo Los Angeles.

Ecco la possibile dinamica.

David Lynch e la teoria degli incendi a Los Angeles

Come riporta Deadline, il regista statunitense, capace di scavare nel subconscio umano, fino a scuoterne le fondamenta in maniera indelebile, soffriva di una grave forma di enfisema, tale da obbligarlo a ricorrere all’ossigeno supplementare per camminare.

Proprio gli incendi di Los Angeles, dove aveva anche lui casa come tanti Vip del mondo di Hollywood, lo avrebbero costretto a sfollare improvvisamente. Il che, per le sue condizioni, è stato un fatto molto grave sulla sua salute precaria. Non a caso, raccontano alcuni testimoni, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate subito dopo.

I suoi 4 figli – Jennifer, Austin, Riley e Lula – non hanno né confermato né smentito. Forse anche la sua morte rimarrà un mistero, come il significato di molti suoi film.

