Batman Forever compie 30 anni: perché Burton e Keaton non ci sono

Batman Forever segna un punto di rottura radicale con i due precedenti film di Tim Burton. Ecco cast, trama e curiosità.

Il 16 giugno 1995 (20 luglio in Italia) usciva Batman Forever, diretto da Joel Schumacher. Film che vedeva come protagonista l’uomo pipistrello difendere Gotham city dalle trame criminali del pittoresco Enigmista e del rancoroso Due facce. Batman non sarà però da solo: dopo una riluttanza iniziale, sarà affiancato da Robin (incarnato da Richard “Dick” Grayson, che Bruce Wayne ha adottato dopo che è rimasto orfano).

La pellicola uscì a 3 anni di distanza da Batman Returns e segna un punto di rottura radicale rispetto ai due precedenti film di Tim Burton. Infatti, al taglio gotico e dark noel dei primi due film, Batman Forever presenta invece caratteristiche più vicine al fumetto. Con una Gotham urbanisticamente futuristica e con tinte in generale più accese.

Se è vero che abbia ricevuto recensioni contrastanti, si rivelò un grande successo commerciale, dato che, come riferisce Wikipedia, al botteghino incassò oltre 336 milioni di dollari in tutto il mondo. Diventando uno dei film di maggior incasso del 1995. Ricevette anche tre candidature al Premio Oscar: miglior fotografia, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Ma perché Batman Forever non vede come regista Tim Burton e come protagonista nei panni di Bruce Wayne (e nel costume di Batman) Michael Keaton, duo che ha reso memorabili i primi due lungometraggi del 1989 e del 1992? Lo scopriamo di seguito.

Cast di Batman Forever

Batman Forever vanta un cast d’eccezione. Soffermandoci solo ai protagonisti, troviamo:

Val Kilmer : Bruce Wayne / Batman

: Bruce Wayne / Batman Tommy Lee Jones : Harvey Dent / Due Facce

: Harvey Dent / Due Facce Jim Carrey : Edward Nigma / Enigmista

: Edward Nigma / Enigmista Nicole Kidman : Chase Meridian

: Chase Meridian Chris O’Donnell : Dick Grayson / Robin

: Dick Grayson / Robin Michael Gough: Alfred Pennyworth

Trama di Batman Forever

In questo capitolo, dopo aver salvato Gotham city dalla sete di vendetta di Pinguino, Batman deve fronteggiare due villain che in realtà ce l’hanno in primis con lui e con il suo alter ego Bruce Wayne. Ovvero, Edward Nygma e l’ex procuratore distrettuale Harvey Dent.

Il primo è un ricercatore presso la Wayne Enterprises, che chiede fondi all’affascinante quanto misterioso miliardario per una sua stramba invenzione, in grado di manipolare la mente delle persone. Incassando però un diniego. Il secondo, invece, era un Procuratore molto stimato ma ora è impazzito giacché è stato sfigurato a metà del suo volto da Salvatore Maroni durante un processo.

Intanto, Bruce Wayne prende a cuore il caso di Richard “Dick” Grayson, un ex circense che ha perso la famiglia proprio in un tentativo di Due Facce di ucciderlo durante un suo show. I due diventeranno alleati contro i criminali.

Non mancano però figure femminili: la nipote del fido Alfred, Sugar (Drew Barrymore, che diventerà nel quarto episodio Batgirl) e la psicologa che collabora con la polizia Chase Meridian (Nicole Kidman).

Recensioni su Batman Forever

Le recensioni contrastanti riguardano soprattutto la scelta di Val Kilmer nel ruolo di Batman, per molti meno convincente rispetto a Michael Keaton, visto nei due film precedenti. Mentre molto apprezzate sono le interpretazioni di Tommy Lee Jones e Jim Carrey nei panni rispettivamente di Due Facce e l’Enigmista.

Anche il costume divise pubblico e critica: cambiato radicalmente rispetto ai precedenti, c’è chi lo ritiene addirittura il più bello di sempre, altri invece ridicolo e poco serio.

Molti fan di Batman avevano nel cuore ancora i due film firmati Burton, con i grandi Jack Nicholson, Danny De Vito, Kim Basinger e Michel Pfiffer (oltre al succitato Keaton). E non apprezzarono la svolta colorita e l’impronta più ironica e macchiettistica data da Schumacher.

In sintesi, tra gli aspetti più apprezzati troviamo:

la fotografia;

le sequenze d’azione;

la colonna sonora (troviamo brani degli U2 e di Seal);

le performance di Carrey e Jones.

Tra gli aspetti più criticati troviamo:

la sceneggiatura;

l’allontanamento tonale dai film di Burton;

l’artificiosità evidente nella strutturazione di Gotham city;

l’interpretazione di Val Kilmer.

Perché Tim Burton non ha diretto Batman Forever?

Veniamo ora alla domanda di partenza e alla curiosità principale legata a questo film: perché il regista Tim Burton e l’attore Michael Keaton non ci sono in Batman Forever? Partiamo dal regista.

La Warner Bros. iniziò la lavorazione del film nel 1993, tuttavia decise di interrompere il sodalizio con Tim Burton poiché voleva proporre un film più commerciale e colorito rispetto ai due cupi proposti dal regista. Optò così per Joel Schumacher, che proveniva dai buoni successi commerciali di Un giorno di ordinaria follia (1993) e Il cliente (1994). Il quale abbracciò subito con favore e disponibilità il progetto. Inoltre, Tim Burton avrebbe dovuto lavorare a un film su Superman che doveva rilanciare il franchise di questo altro eroe Dc Comics, ormai arenatosi, sebbene non vedrà mai la luce.

Cosa che invece riuscirà ad un altro progetto di Burton l’anno seguente: Ed Wood, per la Touchstone Pictures, con Johnny Depp. Occorrerà attendere oltre dieci anni invece per vedere un nuovo film dedicato al super eroe di Krypton, Batman Returns (2006), che però sarà accolto freddamente.

Tim Burton figurerà comunque nelle vesti di produttore e scelse come sceneggiatori i coniugi Lee Batchler e Janet Scott Batchler. I quali però saranno sostituiti, per volontà del subentrante Schumacher, da Akiva Goldsman. Peter Macgregor-Scott sarà invece scelto come produttore “de-facto” per rendere il film più appetibile alla emergente “MTV Generation” e un prodotto di successo per il merchandising. Cosa che, almeno commercialmente parlando, come visto riuscirà.

Perché Batman non è interpretato da Michael Keaton in Batman Forever?

Veniamo ora alla seconda assenza di prestigio, quella di Michael Keaton nelle vesti di Batman. L’attore rifiutò la parte dopo aver letto la sceneggiatura poco convincente e dopo aver capito che il Cavaliere oscuro firmato Joel Schumacher sarebbe stato più scanzonato, dichiarandosi perfino di sentirsi a disagio.

Il regista liquidò così il diniego:

non tutti hanno voglia di interpretare supereroi in eterno. Persino Sean Connery ha lasciato il ruolo di James Bond

Bob Kane, co-creatore di Batman, approvò la decisione e anzi spinse per la scelta di Val Kilmer:

Michael Keaton fece un lavoro straordinario e non posso che elogiarlo, ma Val è più affascinante e lo supera in prestanza fisica. Somiglia di più al Bruce Wayne che disegnavo io

Prima che la scelta ricadesse su Kilmer, furono sondati altri attori quali Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes e William Baldwin.

La scelta di Michael Keaton fu molto coraggiosa e coerente e gli costò non poco. Infatti, dovrà attendere diversi anni affinché la sua carriera spiccasse di nuovo il volo, interpretando un altro super eroe: Birdman (2014). In seguito arriveranno altre pellicole di successo come Il caso Spotlight (Spotlight, 2015) e The Founder (2016). Ha indossato nuovamente il costume di Batman nella serie Batgirl (2022, mai andata in onda) e in The Flash (2023).

