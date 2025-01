Riscatto della Laurea: come funziona, quanto costa e se conviene

In questa guida completa vediamo come funziona il riscatto della laurea, quanto costa, se conviene, quali lauree sono idonee.

Il Riscatto della Laurea è un istituto molto interessante che permette di sfruttare gli anni di studio universitario per fini pensionistici. Sia per quanto concerne il diritto alla pensione, sia per ottenere un calcolo migliore della stessa. La domanda può essere inoltrata esclusivamente all’INPS, tramite più canali.

Il Riscatto di Laurea esiste da qualche anno e può essere usufruito sia da chi non lavora sia da chi non è iscritto ad alcuna gestione previdenziale.

Di seguito vediamo tutte le informazioni utili per quanti desiderano riscattare la laurea per fini pensionistici.

Cos’è il Riscatto del corso di Laurea

Il riscatto del corso legale di laurea permette di sfruttare gli anni di studio universitario per fini pensionistici. Grazie a questo istituto è quindi possibile integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Chi può richiedere il Riscatto del corso di laurea

Condizione imprescindibile per poter riscattare la laurea è il conseguimento di un corso di laurea avente valore legale, anche all’estero, previo riconoscimento (elencheremo le lauree di seguito). Quindi, possono sfruttare questa occasione anche coloro che sono inoccupati e non iscritti ad alcun gestione previdenziale.

Quali lauree si possono riscattare?

Vediamo quali sono le lauree che danno diritto a richiedere il Riscatto della Laurea:

diplomi universitari (intendendo per essi i corsi di durata pari a tre anni);

diplomi di laurea (dalla durata non inferiore ai 4 anni e non superiore ai 6 anni);

diplomi di specializzazione, intendendo per essi quei titoli di studio universitari che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;

dottorati di ricerca autorizzati dalla legge;

laurea triennale;

laurea specialistica;

laurea magistrale;

diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Come si richiede il Riscatto di Laurea?

La domanda può essere inoltrata tramite uno dei seguenti canali:

Tramite il sito ufficiale INPS, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta Nazionale dei Servizi o carta d’identità di ultima generazione con Pin). Il percorso da seguire è il seguente: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”; Patronati e intermediari dell’Istituto; Contact Center multicanale (da telefono fisso al numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164).

Quanto costa riscattare la Laurea?

Il costo del riscatto della Laurea dipende se si fa parte del sistema contributivo o retributivo:

Sistema contributivo (cioè dal 1° gennaio 1996): l’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda, alla retribuzione (assoggettata a contribuzione) nei 12 mesi meno remoti, andando a ritroso dal mese di presentazione della domanda di riscatto. Sistema retributivo: in questo caso l’importo dipende da diversi fattori quali età, periodo da riscattare, genere, anzianità contributiva totale e retribuzioni percepite negli ultimi anni.

Riscatto della Laurea agevolato: cos’è e come funziona

Qui il calcolo è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti nell’anno di presentazione della domanda e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Il calcolo è il medesimo che si applica agli inoccupati. Il risparmio può arrivare fino al 70%.

Riscatto della Laurea: esempio e simulatore

Sul sito dell’Inps è disponibile un simulatore per capire quanto costa riscattare la Laurea. E’ possibile accedere a questo link.

Ecco invece un esempio riportato sempre sul sito ufficiale Inps:

Come si paga il Riscatto della Laurea?

Il pagamento per riscattare la laurea si versa all’Inps. Al momento della scrittura, il pagamento può essere effettuato tramite PagaoPa mediante i seguenti canali:

online dal sito www.inps.it con il servizio “Pagamento online pagoPA”, seguendo il seguente percorso: Prestazioni e servizi >Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti, Ricongiunzioni e rendite”. Il pagamento può avvenire con carta di credito carta di debito addebito in conto corrente ecc;

attraverso canali sia fisici che online di banche e altri PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento). Si pensi a: agenzie della banca home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) sportelli ATM abilitati delle banche esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, farmacie e supermercati) uffici postali



E’ comunque possibile visualizzare la lista dei canali di pagamento completa e aggiornata su www.pagopa.gov.it. E’ possibile rateizzare l’importo a zero interessi con addebito diretto sul conto corrente postale o bancario, fino a un massimo di 120 rate.

Conviene riscattare la Laurea? Vantaggi e svantaggi

La Repubblica ha provato a fornire una risposta a questa domanda che si pongono tanti laureati desiderosi di avere una pensione dignitosa: quando e a chi conviene riscattare la Laurea? Questa è la risposta fornita dal giornale:

L’onere agevolato ha un costo di 30.441 euro e quello tradizionale di 42.290 euro: entrambi consentono di anticipare il pensionamento di 2,24 anni. Ragionando su dati lordi, la convenienza economica al riscatto si raggiunge dopo 10,57 anni dal pensionamento.

Dunque, a ciascuno il proprio calcolo in base alle proprie possibilità economiche e alla propria situazione rispetto alla pensione. Del resto, parliamo di uno sforzo economico non indifferente, per quanto rateizzabile e interessante. Il tutto, calcolando che si guadagnano poco più di 2 anni alla pensione in media. Quindi, potrebbe apparire sconveniente per chi abbia un lavoro precario, una retribuzione mensile non particolarmente alta e per chi è ancora molto lontano dalla pensione.

Un vantaggio interessante è che il contributo da riscatto è fiscalmente deducibile, anche nel caso in cui a pagare sia un genitore per figli a carico.

Si può riscattare la Laurea se non si è iscritti a un fondo pensionistico?

Sì, come detto è possibile farlo anche in questo caso. L’unico aspetto imprescindibile è il possesso di una laurea avente corso legale o di un dottorato di ricerca.

Riscatto della Laurea per inoccupati: come funziona e quanto costa

Gli inoccupati che vogliono riscattare la Laurea per fini pensionistici possono rientrare nelle medesime modalità previste per il riscatto agevolato. Ricapitolando, le condizioni sono le seguenti:

l’importo da corrispondere all’Inps viene calcolato sul livello minimo imponibile annuo previsto per gli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (15.953 € per il 2021);

in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Si può riscattare una Laurea conseguita all’estero?

Certo. L’importante è ottenere il riconoscimento da una università italiana o che la laurea o il dottorato di ricerca abbia valore legale nel nostro paese.

Deve trattarsi di titoli accademici conseguiti in uno Stato Estero che aderisce alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997. E possibile trovare un elenco completo presso il sito ufficiale del Ministero degli esteri.

E’ possibile riscattare anche il Dottorato di ricerca ai fini Inps?

Sì, l’Inps prevede che possono essere riscattati per fini pensionistici anche i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Per maggiori info invitiamo sempre a riferirsi al sito ufficiale Inps o contattare l’ente in caso di dubbi.

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!