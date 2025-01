Amazon, come pagare in contanti senza carta

Come pagare su Amazon in contanti senza carta? Amazon non ha certo bisogno di presentazioni. La piattaforma e-commerce più usata al mondo, nata nel 1995 per vendere libri e Dvd online, diventata gradualmente la realtà che è oggi, aggiungendo sempre più prodotti e servizi. Diventando anche una realtà consolidata per la fruizione di contenuti streaming, seconda forse solo a Netflix.

Per quanto sia popolare e foriera di promozioni e di sconti – anche con eventi attesissimi che si protraggono per più giorni (come Amazon prime day) – non tutti possiedono una carta o intendono caricare i dati per eseguire pagamenti tramite essa. Magari per un fatto di scetticismo, per quanto Amazon resti una piattaforma e-commerce piuttosto sicura e per quanto sia consigliabile utilizzare una carta prepagata, così da farsi prosciugare eventualmente solo un importo limitato presente su di essa (non come il bancomat legato invece al conto corrente o la carta di credito).

Per fortuna, Amazon ha pensato anche a questi utenti offrendo la possibilità di pagare in contanti. Di seguito vediamo come fare.

Come pagare su Amazon in contanti senza carta

Il modo più semplice, rapido e sicuro di pagare su Amazon senza carta e quindi in contanti è quello di acquistare un Buono regalo presso una Tabaccheria che offre questo servizio. Generalmente si tratta delle tabaccherie che offrono anche servizi SISAL, Mooney, di pagamento bollettini postali, ecc. Non sarà difficile trovarne una nei pressi della propria abitazione. Per scoprirli, basta andare su questa pagina Amazon e cliccare su uno dei simboli sotto la sezione “Punti vendita aderenti”.

Basterà chiedere all’esercente “un buono regalo Amazon”, in genere usato appunto come regalo da fare a terzi, per un importo spendibile sulla piattaforma e inviabile anche tramite e-mail, sms, per posta ordinaria o da stampare e consegnare personalmente.

I tagli previsti sono i seguenti: 10, 25, 50 e 100 EUR.

Non sono previste commissioni, l’importo che si otterrà sarà quindi lordo.

Come funziona un Buono regalo Amazon acquistato in Tabaccheria

Una volta acquistato il Buono regalo (o i buoni regalo) dell’importo desiderato, caricare il proprio conto sarà piuttosto semplice.

I passaggi da eseguire sono i seguenti.

Aprire la app Amazon e pigiare in basso sull’icona raffigurante un omino.

Screnshot fatto da me

Dopodiché occorre pigiare sulla voce “Account”.

Screnshot fatto da me

Sulla schermata che si apre, occorre pigiare sulla voce “Gestisci saldo buoni regalo”.

Sulla nuova pagina, fare tap su Aggiungi un altro Buono Regalo.

Qui occorre inserire il codice e si avranno 2 opzioni:

inquadrare il codice a barre presente sullo scontrino tramite la fotocamera del telefono; inserire manualmente il codice presente sullo scontrino.

Noi consigliamo la seconda opzione perché andrà sicuramente in porto, stando attendi comunque a digitare bene il numero. Il codice sullo scontrino è generalmente posizionato in alto, di fianco alla dicitura PIN.

Una volta pigiato sul bottone giallo “Aggiungi al mio account” l’importo sarà visibile sul proprio conto.

Come acquistare su Amazon pagando in contanti senza carta

Ricordiamo che il buono è usufruibile entro i 10 anni dall’acquisto (c’è una data di scadenza), quindi si può utilizzare con estrema calma. Sebbene consigliamo di non far passare troppi mesi, perché non è escluso che Amazon effettui delle modifiche alle condizioni nel frattempo (è pur vero che la piattaforma avvisa sempre anticipatamente delle modifiche e concede un lasso di tempo prima che si concretizzino).

Quando si farà un acquisto, l’opzione del saldo sarà già selezionata. Se invece abbiamo caricato anche una carta, il buono regalo risulterà la scelta principale di default, ma potremo anche scegliere di pagare con la carta.

Infine, prima di fruire di questo servizio, potrebbero essere chieste alcune informazioni personali ai fini della conferma. Ricevendo poi un sms per completare l’operazione (in ottemperanza alla normativa anti-riciclaggio).

In caso di problemi, in questo articolo abbiamo descritto come chiedere assistenza ad Amazon.

