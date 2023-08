Quando andrai in pensione? Brutte notizie per gli Under 35

Ecco le ultime proiezioni riguardo le aspettative e gli importi della pensione: preoccupa sempre più la situazione dei giovani.

Le pensioni in Italia sono da anni un argomento scottante. Spartiacque del sistema pensionistico è stata la riforma Dini del 1995, che ha messo fine al sistema retributivo precedente per introdurre quello contributivo. Il che ha posto fine ad abusi e sproporzioni, riducendo però al contempo sempre più le speranze di avere una pensione in tempi ragionevoli e con un importo decente.

Le casse dell’Inps continuano a languire e altra scelta scellerata è stata quella di accorparvi l’Inpdap dal 2012, che ha portato con sé ulteriori dissesti.

Il sistema pensionistico italiano non si è più ripreso poiché sono cambiati anche i contratti di lavoro, con importi sempre più bassi, di durata breve, e un ingresso al tempo indeterminato sempre più tardivo.

Fatta questa triste premessa, vediamo secondo un’ultima proiezione quando andranno in pensione gli Under 35 di oggi e con quali importi.

Pensione: ecco la situazione per gli Under 35

Come riporta Energia-Luce, l’istituto “EURES ricerche economiche e sociali” ha di recente presentato i dati sulla situazione pensionistica italiana, evidenziando 2 aspetto preoccupanti:

Età Pensionabile per Under 35: Raggiungeranno i 74 anni per un assegno pensionistico di 1.577 euro lordi al mese; Stipendi e Contratti: I giovani sotto i 25 anni guadagnano il 40% della retribuzione media, mentre l’incidenza di contratti a termine è cresciuta dal 29,6% nel 2011 al 39,8% nel 2021.

A ciò occorre aggiungere che secondo l’OCSE, l’Italia vanta il dato più alto in Europa per quanto riguarda l’età pensionabile, raggiungendo i 71 anni per i giovani entrati nel mondo del lavoro nel 2020.

L’EURES aggiunge poi che la combinazione di discontinuità lavorativa e retribuzioni basse renda socialmente insostenibile la situazione, con una spesa pensionistica in Italia del 17,6% del PIL nel 2020, secondo più alto nell’UE.

