Trudeau si dimette: è il primo effetto Trump

Il Premier del Canada Justin Trudeau ha ufficializzato le sue dimissioni. Perché pesa la rielezione di Donald Trump.

Il terremoto Donald Trump ha già mietuto la prima vittima. Si tratta di Justin Trudeau, primo ministro del Canada, che oggi 6 gennaio 2025 ha annunciato le dimissioni da premier e da leader del partito liberale. E’ alla guida del paese da 9 anni.

Per quanto Trudeau abbia addotto le sue dimissioni a una mera guerra interna al suo partito e al suo governo, in realtà tutto lascia intendere che pesi non poco la rielezione del Tycoon a Presidente degli Stati Uniti d’America.

Ora Trudeau resterà in carica come traghettatore fino a quando non si terranno le nuove elezioni. In programma per il prossimo ottobre, ma a questo punto molto probabilmente anticipate.

Justin Trudeau in questi anni aveva ben messo in pratica l’Agenda 2030 e i diktat sanitari, tanto da divenire un laboratorio a cielo aperto di vari esperimenti sociali. Al pari di altri paesi come Singapore o Australia e Nuova Zelanda.

Ma perché pesa la rielezione di Donald Trump sulle dimissioni di Trudeau?

Dimissioni Trudeau: cosa c’entra la rielezione di Trump

Nei suoi messaggi di auguri per Natale, Donald Trump ne ha approfittato per tuonare anche contro alcuni suoi avversari. Tra questi, appunto, Justin Trudeau, che aveva chiamato dispreggiativamente Governatore, alludendo al fatto che considerasse il Canada il 51mo stato americano. Trump ha minacciato il Canada di imporre dazi doganali.

Il vulcanico presidente americano ha perfino avanzato una sua preferenza in luogo di Trudeau. Come riporta Ansa, si tratta della leggenda dell’hockey Wayne Gretzy. Questo il suo posto su Truth:

Trudeau ha probabilmente compreso che dall’America ha ripreso a soffiare “un vento sfavorevole e minaccioso” e che fosse meglio dimettersi prima dell’ormai imminente insediamento di Trump. Vedremo se i canadesi voteranno per un Premier più accomodante con i desiderati del rieletto presidente americano.

