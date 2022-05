Johnny Depp, Amber Heard solo ultima fiamma: tutti gli amori

Introduzione

Johnny Depp è senza dubbio uno dei migliori attori partoriti da Hollywood negli ultimi decenni. Il suo talento gli ha permesso di dare il volto a tanti personaggi fantasy – da Edward mani di forbici a Willy Wonka, passando per Jack Sparrow . ma anche di interpretare ruoli intensi e drammatici.

Johnny Depp è stato anche un ruba cuori, sebbene l’ultima relazione con la bellissima collega Amber Heard stia finendo molto male, davanti ad un giudice. Tra accuse al vetriolo e video scomodi. I fan sembrano però essersi schierati apertamente con lui.

Vediamo tutti i precedenti amori di Johnny Depp.

Tutte le relazioni di Johnny Depp

Ecco tutti gli amori di Johnny Depp, aiutandoci con l’elenco stilato da DiLei.

Lori Anne Allison

Johnny Depp si è sposato per la prima volta nel 1983 (a soli 20 anni) con la make up artist Lori Anne Allison. Pare sia stato lei ad avviarlo al mondo del cinema, dato che lo presentò a Nicolas Cage, che sua volta lo presentò al proprio agente. Così ebbe il primo ruolo in A Nightmare on Elm Street.

Lori Anne Allison ha sempre speso belle parole per Johnny Depp, difendendolo anche dalle pesanti accuse della Heard.

Jennifer Grey

Diverso il rapporto con la protagonista di Dirty Dancing, che conobbe Depp nel 1989. Un amore travolgente, che come tale, finì dopo appena nove mesi. Complici di problemi di rabbia e gelosia. Che la Grey ha anche riportato in un libro autobiografico.

Winona Ryder

Con Winona Ryder fu invece grande amore. I due si conobbero all’apice della loro carriera e hanno anche recitato insieme in uno dei film più famosi di Johnny Depp: Edward Mani di Forbice. Nel 1993 le loro strade si sono divise per sempre. Ma anche il loro rapporto si concluse bene, con la Ryder che ha testimoniato anche in favore dell’attore nella causa per diffamazione contro il The Sun. Giornale britannico che lo aveva definito “picchiatore di mogli“.

Ellen Barkin

I due si sono incontrati per la prima volta nel 1994, ma la scintilla non scattò, cosa che invece avvenne quattro anni dopo sul set di Paura e Delirio a Las Vegas. Depp non volle mai ufficializzare il loro rapporto, cosa mai andato giù alla Barkin, che ha testimoniato contro di lui nel processo contro Ambra Heard.

Kate Moss

Tra il 94 e il 98 Johnny Depp ha frequentato la modella Kate Moss. Ma il rapporto fu burrascoso, con l’attore che fu anche arrestato poiché, completamente ubriaco, distrusse la camera d’albergo in cui alloggiava con lei.

Tuttavia, la Moss ha sempre conservato un bel ricordo di lui.

Vanessa Paradis

E siamo alla relazione più lunga avuta da Johnny Depp. I due si sono incontrati sul set de La Nona Porta e la loro relazione è durata ben 12 anni. Dalla quale sono nati due figli: Lily-Rose nel 1999 e Jack nel 2002.

Amber Heard

E siamo all’ultima relazione, almeno per ora. Quella che sta riempendo paginate di goppis, con Amber Heard. Il loro matrimonio è durato solo un anno, ma tanto basta per aver fatto trascinare Depp dalla Heard in tribunale con pesanti accuse di violenza domestica.

Conclusioni

Insomma, Johnny Depp incarna la classica figura del “bello e dannato“. Ma speriamo che la sua turbolenta vita sentimentale non infici la sua straordinaria carriera. A quanto pare, la prima conseguenza è stata l’interruzione della serie fortunata de I pirati dei Caraibi, voluta dalla Disney dopo il caso giudiziario.

Anche Will Smith dopo il caso dello schiaffo, rischia di vedere ferma la propria carriera per anni.