Alemanno sfida la Meloni con un nuovo movimento: quanti voti avrebbe

Scopriamo quale potrebbe essere il programma di un movimento di Gianni Alemanno, pronto ad accogliere elettori delusi di destra.

Il grande successo elettorale di Giorgia Meloni ha riportato in auge personaggi della destra sociale, soprattutto della vecchia Alleanza Nazionale, finiti un po’ in disparte. Per una sorta di “retromarcia su Roma” che abbiamo già visto fare a Gianfranco Fini e Italo Bocchino, ai quali si aggiunge Gianni Alemanno.

L’ex sindaco di Roma dal 2003 al 2008 – che qualche cittadino romano ha ironicamente ribattezzato Aledanno, schernendo misure come la palettina di plastica fornita ai cittadini dal comune per spalare la neve, ecc – nonché ex Ministro delle politiche agricole e forestali in due governi Berlusconi tra il 2001 e 2006, ha lanciato da Orvieto un manifesto dal nome Orvieto23. Il quale in autunno dovrebbe diventare un movimento che si collocherà alla destra della Meloni.

Ma quanti voti avrebbe un movimento di Gianni Alemanno? E chi includerebbe? Cerchiamo di capirne di più.

Quanti voti avrebbe un movimento di Gianni Alemanno

Come riporta AGI, al ‘Forum dell’Indipendenza Italiana’ organizzato da Gianni Alemanno in quel di Orvieto, Umbria, a fine luglio, si è presentato un sondaggio di Antonio Noto, secondo il quale la percentuale maggiore di chi voterebbe un nuovo soggetto politico di Alemanno si registra tra gli elettori della Lega (27%), di ‘altri partiti’ (24%) e Forza Italia (22%). Ma c’è anche un 8% tra gli elettori del M5S e di Azione e Italia Viva. Da Fratelli d’Italia, invece, attingerebbe un 7%.

A guardare con positività un partito di Alemanno sono soprattutto gli elettori di Forza Italia (47%), ormai orfani del loro fondatore e spirito guida. Alta anche la percentuale tra gli elettori della Lega (partito, come scritto qui, sempre più scontento di Matteo Salvini), mentre tra gli elettori di FdI i pareri positivi si attestano al 31%.

Se poi si guarda a tutti i partiti politici, dunque anche a quelli di sinistra, i pareri positivi e negativi si equivalgono: 30% positivo, 31% negativo, 39% non saprei. Nel complesso, un movimento di destra fondato da Gianni Alemanno arriverebbe, sempre secondo il sondaggio, al 10%. Già escluso un tandem con Simone Pillon, discusso parlamentare della Lega, col quale comunque resterebbe un dialogo.

Il sondaggio ha coinvolto 1000 cittadini, intervistati dal 19 al 25 luglio 2023.

Il programma di Gianni Alemanno

Un possibile programma di Gianni Alemanno lo si può leggere tra le righe del suo intervento in quel di Orvieto. Per esempio, per quanto concerne la politica estera, ritiene che l’Italia debba uscire dal conflitto in Ucraina, debba differenziare le sue posizioni da quelle del presidente americano Joe Biden e della Commissione europea e non debba sprecare le opportunità offerte dalla nuova Via della Seta con la Cina.

Per quanto riguarda la politica interna, invece, ritiene che la Meloni debba aprire al salario minimo e trovare un’alternativa credibile al reddito di cittadinanza. Così come debba archiviare la confusa proposta di autonomia differenziata che rischia di spaccare definitivamente il paese. Non manca poi la sensibilità di matrice cattolica sui temi etici.

Temi che possono sicuramente accogliere molti consensi tra gli elettori di destra, visto che al governo Meloni e Salvini stanno facendo tutt’altro. Oltre che gli elettori di Forza Italia, pronti a lasciare un partito volutamente lasciato senza eredi da Silvio Berlusconi.

