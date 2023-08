Dai taralli ai Pokémon: le prime notizie del Tg1 delle 20

In molti telespettatori si stanno lamentando del Tg1 delle 20, che dà priorità a notizie di costume. Si tratta forse di una versione estiva.

Era dai tempi di Augusto Minzolini direttore che non si vedeva un Tg1 delle 20 così inguardabile. Certo, almeno quello le notizie le dava, seppur filtrate in modo fazioso. Su tutti, si ricorderà il suo puntuale editoriale, carico di stoccate alle opposizioni e denso di dolce melassa per il governo che lo aveva piazzato lì.

Un telegiornale che fece la fortuna di Enrico Mentana, da poco direttore del Tg di La7, che poté beneficiare della fuga dei telespettatori in cerca di un giornale serio. Peccato però che quel telegiornale era fin troppo serio, tanto che ogni sera sembrava stesse per annunciare l’apocalisse.

Il Tg1 delle 20 sembra più un telegiornale destinato ai più piccoli, di quelli che nascondono le notizie gravi, al massimo cercano di indorarle per non renderle traumatiche.

Pare si tratti di una versione estiva, per non rendere troppo pensierosa la già difficile estate degli italiani. Ed ecco allora che bisogna dare tanto spazio alle notizie di costume, quelle fatte di curiosità e divertimento. Perché, come cantava Ombretta Colli: “facciamo finta che tutto va ben!“

Le notizie assurde del Tg1 delle 20

Sabato 12 agosto, per esempio, ha dato come prima notizia il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, che poi probabilmente non si farà neppure (ecco le possibili location dello scontro). E poi non può mancare un estratto del diario di bordo che la Premier Meloni tiene sulla propria pagina di Facebook, roba che forse si vede solo in Corea del Nord (neanche Putin o Xi Jinping arrivano a tanto).

E poi i mondiali di Pokémon in Giappone “vinti nettamente dal paese ospitante, ma con gli italiani che hanno fatto bella figura“; le immancabili notizie sul caldo con le immagini dei turisti che cercano refrigero intorno a fontane grandi o piccole e la solita intervista banale al passante di turno.

Perché poi non parlare dei taralli pugliesi che stanno ammaliando le star di Hollywood o di Jennifer Lopez che fa la diva a Capri. Importante poi celebrare la giornata dell’elefante, altrimenti detto “l’animale più potente della terra“. Giusto poi parlare delle beghe di Harry e Meghan con la Casa reale inglese e di qualche concerto importante o film in uscita.

Notizie che solitamente venivano date negli ultimi 10 minuti, ma che in questo Tg1 delle 20 hanno la priorità. Si tratta solo di una versione estiva? Lo scopriremo a settembre o al massimo a ottobre.

