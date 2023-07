Zanzare create in laboratorio per combattere malattie: ultima follia di Bill Gates

Cipro si fa capofila di un progetto curato da Bill Gates: creare zanzare sterili per combattere le malattie mortali.

Le zanzare, si sa, sono tristemente note per le fastidiose punture che ci rilasciano sulla pelle, causa di prurito e inestetismi. Ma anche per il ronzio altrettanto fastidioso che non ci fa dormire e ci costringe a contromisure come zanzariere, diffusori o creme.

Le zanzare però sono anche tristemente note perché vettori di malattie, talvolta mortali o invalidanti come la Dengue.

Cipro si è fatta capofila di un progetto curioso, di quelli che rievocano i film di fantascienza tipici di Hollywood: il piccolo paese, oggetto di disputa geopolitica con le vicine Turchia e Grecia, sta rilasciando milioni di zanzare che sono state colpite dalle radiazioni e rese sterili al fine di fermare la diffusione della dengue e di altre malattie potenzialmente mortali in tutta Europa.

Tuttavia, tutto lascia presagire che dietro questo progetto ci sia il solito Bill Gates, che ha un certo pallino con le zanzare.

Cipro e il progetto zanzare modificate

Nel mirino ci sarebbe un tipo di zanzara che trasmette dengue, chikungunya, febbre gialla e virus del Nilo occidentale. Tutte malattie potenzialmente letali e l’obiettivo è quello di impedire che si diffonda nel resto d’Europa. Più precisamente, si tratta della specie Aedes aegypti, nota come zanzara della febbre gialla. Ormai stabilitasi a Cipro dallo scorso anno, complice anche l’aumento delle temperature.

Gli esperti stanno prendendo di mira anche una seconda specie di zanzara, Aedes albopictus, che è portatrice di una gamma simile di malattie.

Come funziona il progetto? Gli scienziati catturano le zanzare maschi e le sottopongono al tipo di radiazioni che si trovano nelle macchine a raggi X fino a quando non sono più in grado di riprodursi. Vengono quindi rilasciati nuovamente in natura, dove la loro incapacità di avere prole alla fine significherà che la specie viene spazzata via.

Un ennesimo tentativo dell’uomo di manipolare la Natura, con i suoi decorsi e processi, a proprio piacimento.

Zanzare modificate contro malattie: dietro c’è il solito Bill Gates

E, ovviamente, quando si parla di adulterazione della Natura, il nome che circola subito è sempre quello di Bill Gates. Il miliardario papà di Microsoft, premonitore (per non dire creatore) di malattie.

Come denuncia Maurizio Blondet, il team di Bill Gates di Oxitec sta lavorando a un progetto per aumentare la consapevolezza sulla minaccia che rappresentano. Secondo il miliardario, le zanzare sono l’animale più mortale del mondo e le persone come lui devono fare qualcosa al riguardo.

Le zanzare geneticamente modificate rilasciate in diversi paesi da Bill Gates sono sviluppate dalla società di biotecnologie Oxitec e mirano a combattere la diffusione delle malattie portate dalle zanzare Aedes aegypti prima citate.

Oxitec è un’azienda biotecnologica che ha sviluppato zanzare geneticamente modificate per sradicare la minaccia rappresentata dall’Aedes aegypti. Come già spiegato in precedenza, queste zanzare sono specificamente progettate per essere maschi non pungenti che producono solo prole maschile vitale dello stesso tipo. Rilasciando un gran numero di queste zanzare maschi geneticamente modificate, Oxitec di Bill Gates mira a ridurre la popolazione complessiva di zanzare portatrici di malattie.

Bill Gates possiede l’allevamento di zanzare a Medellin, città della Colombia un tempo quartier generale del Re dei Narcos Pablo Escobar…

