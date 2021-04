Un pezzo di storia del web che se ne va. Al quale abbiamo affidato i nostri quesiti, ottenendo spesso utili risposte. Ma che ha causato anche sovente l’ilarità dei Social, con la condivisione in spietati screenshot delle più assurde ed improvvisate.

Parlo di Yahoo Answers, piattaforma di domande e risposte lanciata da Yahoo nel 2004, arrivata nel nostro paese il 2005.

Sulla piattaforma si trovavano tante domande, dalla salute alla cultura, passando per la politica all’attualità fino alla tecnologia. E chi rispondeva in modo più accurato ed approfondito, riceveva la medaglia di miglior risposta da chi aveva posto il quesito.

Anche io, lo ammetto, ogni tanto mi sono rivolto a questo sito, con alterne fortune.

Perché Yahoo Answers chiude? Vediamolo di seguito insieme a come scaricare i propri dati.

Yahoo Answers perché chiude

Yahoo Answers è ormai obsoleto rispetto a cosa è diventata la comunicazione web oggi. Quando è nato era il 2004, periodo nel quale internet iniziava a dilagare a livello di massa e iniziavano a proliferare i forum.

Tuttavia, la nascita di Facebook prima e l’espansione delle app sugli smartphone poi, hanno reso quella piattaforma inutile. Senza più alcun senso di esistere. In 17 anni sono cambiati i mezzi di comunicazione sul web, così come gli utenti stessi.

Oltretutto, mantenerla in vita ha pure un costo. Praticamente inutile da sostenere.

Yahoo Answers: come salvare i dati

Come riporta Libero Tecnologia, prima della definitiva rimozione dal web, è possibile comunque salvare la propria attività sulla piattaforma. Ecco i passaggi da eseguire:

Vai su “Dashboard e controlli sulla privacy“ Clicca sul sul logo Yahoo accedi al tuo account inserendo nome utente e password scorri verso il basso fino a “Scarica e visualizza i tuoi dati Yahoo” clicca su “Scarica i miei dati“ seleziona solo Yahoo Answers e cliccare su “Avanti” inserisci un indirizzo email al quale ricevere il link per il download del pacchetto dati clicca su “Richiedi download” clicca su “Fatto“

Yahoo Answers quando chiude

La chiusura è prevista per il 4 maggio 2021, ma hai tempo fino al 30 giugno 2021 per salvare la tua attività.

Yahoo Answers migliori alternative

Quali sono le migliori alternative a Yahoo answers? Gli organi di Yahoo Answers potrebbero provare con:

Quora

Quora si presenta come l’alternativa più simile, dove si possono pubblicare domande e risposte su qualunque argomento. E’ diviso per categorie tematica ed è possibile votare o aggiungere dei commenti.

Askfm

Ask.fm o semplicemente Ask (fm sarebbe l’acronimo di for me) è basato su un’interazione domanda-risposta.

Domandina

Domandina pure è suddiviso per molte categorie tematiche ed appare molto semplice da utilizzare.

Reddit

Reddit è un altro pezzo di storia del web, dove le sezioni sono chiamate sub-reddit. Di recente è balzato agli onori delle cronache per aver sconvolto i mercati finanziari (ne ho parlato qui).

Facebook

Il Re dei Social network si presta bene come agorà di tanti argomenti. Basta cercare le pagine o i gruppi giusti.