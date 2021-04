L’Italia sta scoprendo sempre di più l’importanza della passerella pedonale e delle piste ciclabili. E presto ne arriverà anche una sulla Costiera amalfitana.

Certo, il progetto menzionato, come vedremo, darà vita ad una passerella pedonale dal panorama mozzafiato. Che rievoca la pista ciclabile sul Lago di Garda, della quale ho parlato qui.

Purtroppo però spesso nascono in centri urbani poco o per nulla predisposti, tra lo smog dei gas discarico delle auto, restringimenti, dossi e curvature. Che rischiano pure di mettere in pericolo i ciclisti.

Vediamo invece dove sorge e come sarà la passerella pedonale sulla costiera amalfitana.

Passerella pedonale costiera amalfitana come sarà

Come sarà? Il progetto è ancora nel suo stato embrionale, quindi per ora ci sono solo delle idee messe però nero su bianco.

Come riporta Vesuviolive, l’iniziativa è partita dopo il drammatico incidente consumatosi nel 2018, nel quale perse la vita un giovane di Ravello, travolto da un autobus turistico nel tratto costiero di Castiglione tra Amalfi e Ravello.

Del resto, la costiera amalfitana ha tratti stradali davvero proibitivi, stretti e in curva. E, come non bastasse, pure a doppio senso. Dove passano anche appunto i bus turistici, diventando un vero incubo tra luglio ed agosto.

Il modello è quello della succitata pista ciclabile sul Garda che parte dal comune di Limone.

Passerella pedonale costiera amalfitana dove si trova

Dove si trova la passerella pedonale sulla costiera amalfitana? Sarà realizzata parallela al tratto esterno della Statale 163 Amalfitana. Estendendosi così dal bivio di Castiglione ad Amalfi. In pratica, i comuni interessati saranno Ravello, Atrani ed Amalfi.

Vedremo quando e se verrà realmente realizzata. Anche perché occorre pure il beneplacito della Soprintendenza. Soprattutto, una volta realizzata, se ci sarà manutenzione.

Purtroppo la costiera amalfitana è un tesoro troppo delicato, che rischia di sgretolarsi continuamente.