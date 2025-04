Virginia Giuffre è stata ‘suicidata’? Da Epstein al Principe Andrea, chi aveva accusato

Virginia Giuffre aveva accusato Epstein di averla trasformata in una schiava sessuale. Coinvolto anche il Principe Andrea.

Virginia Giuffre è stata trovata morta nella sua fattoria in Australia. Aveva 41 anni. L’ipotesi è quello del suicidio, come avallano anche i suoi parenti. Troppo pesante sarebbe stato, a loro dire, “il peso di una vita di abusi e traffico sessuali“.

Virginia Giuffre era diventata un simbolo del me too, il movimento di denunce contro gli abusi subiti dalle donne dello spettacolo nel corso della loro carriera (in Italia è stata riproposta in un casareccio “Se non ora quando“).

Denunce, secondo però alcuni detrattori, in molti casi giunte dopo decenni e quando le vittime erano uscite dal radar del “giro che conta“. Quindi, alcune denunce sono state viste più mero opportunismo per far tornare a parlare di sé o mera vendetta verso chi ha fatto meno della loro professionalità.

Le denunce di Virginia Giuffre fanno più pensare a un omicidio, che a un suicidio.

Chi era Virginia Giuffre

Come riporta ANSA, Virginia Giuffre aveva accusato il miliardario Jeffrey Epstein di averla usata come schiava sessuale. Ricordiamo che anche Epstein è stato trovato suicida in carcere. I personaggi che facevano parte della sua rete erano piuttosto importanti.

Tra questi, oltre ai Clinton, anche il principe britannico Andrea, il quale ha ripetutamente negato le accuse di averla abusata quando aveva 17 anni. Riuscendo a evitare il processo pagando un risarcimento multimilionario.

