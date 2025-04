Covid-19, emergono altre verità scomode sul vaccino

Emergono nuove verità sui vaccini Covid-19, ecco tre video molto interessanti di denunce da parte di personalità diverse.

Seppur molto lentamente, continuano ad emergere scomode verità sul vaccino Covid-19. Certo, basterebbe già guardarsi intorno tra parenti e amici vaccinati per comprendere quanti danni abbia fatto. Tumori in regressione tornati a espandersi, problemi cardiaci emersi o peggiorati, apparati motori meno funzionali, disturbi come insonnia e depressione, morti improvvise, ecc.

Lo stesso decadimento fisico vistoso post-vaccino di Papa Francesco, fino alla morte di lunedì 21 aprile 2025, è una fotografia plastica di cosa sia davvero la tecnologia mRNA nei vaccini. Stesso accaduto alla Regina Elisabetta II e a suo marito, il Principe Filippo, arzilli vecchietti quasi novantenni accompagnati in modo celere nel trapasso. Giusto per citare qualche esempio “Vip“, ma l’elenco sarebbe sterminato.

Ma torniamo agli ultimi sviluppi in favore della verità sui vaccini anti-covid. Ecco alcuni video interessanti.

Vaccino Covid-19, emergono altre verità

Il Premier polacco Robert Fico ha rilasciato un video in cui denuncia cosa ha scoperto sui vaccini:

🚨 ATTENZIONE🚨



L'allarme del premier slovacco Robert Fico:



"GRAVI SCOPERTE SUI "VACCINI"💉#COVID_19:



I CITTADINI MERITANO

DI ESSERE AVVERTITI"



👇👇👇 pic.twitter.com/yDCe5z9wus — Sabrina F. (@itsmeback_) April 23, 2025

Interessante poi quanto hanno detto i Dott. Citro e Dott. Mantovani:

QUESTO È SCIOCCANTE 😱



Siate gentili, per favore se potete condividete questo video in tutti i vostri canali social, bisogna mettere al corrente più persone possibile di quel che stà accadendo.

Grazie a chi lo farà 🙏🌹



Aprite bene le orecchie e ascoltate, la VERITÀ si stà… pic.twitter.com/jYv4qRF1qY — Sabrina F. (@itsmeback_) April 23, 2025

Questo invece è quanto riferisce il Dr. Jay Bhattacharya, Direttore dei National Institutes of Health (NIH) dal primo aprile 2025:

IL DIRETTORE DEGLI NIH SULLA TECNOLOGIA mRNA

Dal canale del prof. Marco Cosentino



"Il prossimo passo è [bloccare] la piattaforma mRNA stessa… il produttore non ha idea di quale dose stia somministrando, non ha idea di dove vada nell'organismo e se stia producendo antigeni… pic.twitter.com/HJ4hAdSmok — giorgio bianchi (@Giorgioaki) April 23, 2025

Maurizio Blondet sul proprio blog riferisce anche che Richard Hirschman ha riscontrato la presenza di sostanze fibrose, da lui mai viste prima del 2021, nel corpo dei vaccinati sono amiloidi. Cosa che sta accadendo anche nel 99% delle autopsie in Italia.

Ricordiamo che l’amiloidosi è un gruppo di malattie rare caratterizzate dall’accumulo di proteine anomale, chiamate amiloide appunto, in vari tessuti e organi del corpo. Queste proteine, insolubili, si depositano sotto forma di fibrille, danneggiando gli organi e causando disfunzioni.

In Italia invece tutto tace: dai medici di famiglia alla magistratura passando per i politici…

Foto di torstensimon da Pixabay

