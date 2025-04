Apatia da tumore: scoperta una possibile cura

Un gruppo di ricerca isola il percorso costituito da neuroni sensibili alle infiammazioni, responsabile per la perdita di motivazione

Una delle tante conseguenze del cancro è l’insorgere della cachessĂŹa, una sindrome che affligge il 70% dei pazienti con tumore in stadio avanzato e che determina atrofia dei muscoli e perdita di peso, non del tutto reversibili con un’alimentazione mirata. Un’apatia da tumore, quindi.

In aggiunta al declino fisico, i malati terminali spesso manifestano pertanto sintomi come un grave affaticamento e mancanza di motivazione, il che ovviamente non fa che peggiorare la loro già compromessa qualità di vita generale. Sappiamo infatti quanto restare determinati ed energici è fondamentale per la buona riuscita delle terapie.

Apatia da tumore: uno studio fornisce nuove speranze

In medicina, questi effetti collaterali, in prevalenza psicologici, vengono accettati come un’inevitabile conseguenza della precaria condizione fisica e della perdita di massa muscolare. Per fortuna, però, un nuovo studio effettuato dalla Washington University School of Medicine (WashU Medicine) fornisce nuove speranze anche in questo campo.

Infatti, lo studio americano dimostrano come tali cambiamenti comportamentali derivino da specifici neuroni cerebrali in grado di percepire infiammazioni e possano perciò essere affrontati in maniera indipendente. Dunque, non una resa incondizionata alla decadenza psicologica, oltre che fisica.

