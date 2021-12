Variante Omicron predetta in un videogioco con David Bowie? L’inquietante coincidenza

Introduzione

Di previsioni e coincidenze relative al Covid-19 ne abbiamo viste tante in questi 18 mesi di Pandemia. Ora ne spunta un’altra e riguarderebbe il grande “Duca bianco” David Bowie.

La variante Omicron del Covid-19 è l’ultima versione che sta preoccupando il Mondo, data la sua più veloce capacità di trasmissione e la possibilità che possa “bucare” il vaccino. Nata in Sudafrica, è giunta presto anche in Italia.

Secondo alcuni esperti, però, proprio la variante Omicron potrebbe spingere la Pandemia verso la fine. Data la sua velocità di trasmissione, che potrebbe anche depotenziare gli effetti del Covid-19 e normalizzarlo a semplice influenza.

Ad una settimana circa dalla sua scoperta, però, emerge anche un particolare inquietante: ha lo stesso nome di un videogame con David Bowie uscito nel 1999. E, guarda caso, prodotto proprio da Microsoft, azienda fondata come noto da un attivista dei vaccini quale Bill Gates.

Ciò che più allarma in particolare i cospirazionisti, è un discorso che il personaggio con le sembianze di David Bowie fa alla popolazione.

Vediamo di cosa si tratta.

Omicron e il videogioco con David Bowie

Come riporta Wikipedia, The Nomad Soul (noto anche come Omikron: The Nomad Soul in Nord America) è un gioco di avventura sviluppato da Quantic Dream e pubblicato da Eidos Interactive.

È stato rilasciato per Microsoft Windows nel 1999 e per Dreamcast nel 2000. Il giocatore può impegnarsi in combattimenti armati e disarmati, esplorare l’ambiente tridimensionale di Omikron City e parlare con personaggi non giocanti per far progredire la storia.

La trama si basa su un’indagine su un caso di omicidi seriali, che svela la verità soprannaturale dietro l’antica storia della città.

Il regista David Cage ha iniziato a scrivere la sceneggiatura nel 1994 e ha firmato un contratto di pubblicazione con Eidos nel 1997. E’ stato terminato in 2 anni e mezzo di lavorazione.

David Bowie, oltre che prestare la voce e il volto ad un personaggio, ha composto la musica con Reeves Gabrels, producendo dieci canzoni originali. Il gioco è stato un ottimo successo: oltre che agli elogi di critica e pubblico, è stato anche nominato per vari premi e ha venduto oltre 600.000 copie. Sebbene proprio in Nord America sia stato un mezzo flop.

Era previsto un sequel, ma forse, anche per questo motivo, è stato cancellato.

Ecco il discorso di David Bowie che predice Omicron

Come riporta Discratify, in un discorso il personaggio di David Bowie invita il popolo a sfidare il governo. Il che per molti ricorda gli atteggiamenti che alcuni hanno avuto riguardo all’interferenza del governo dall’inizio della pandemia.

Ecco le sue parole:

Wake up. People of Omikron and its corrupt government are lulling you to sleep in order to control you better. They have transformed you into puppets that are manipulated by Icks and the Demons. Join the Awakened Ones and rise up to fight for your freedom. Together we can win

Tradotto:

Svegliati. La gente di Omikron e il suo governo corrotto ti stanno cullando per farti addormentare per controllarti meglio. Ti hanno trasformato in burattini manipolati da Icks e dai Demoni. Unisciti ai Risvegliati e alzati per combattere per la tua libertà. Insieme possiamo vincere

Oltre a ciò, si ritiene che Bill Gates potrebbe in qualche modo essere collegato a tutto questo. Dato che all’epoca in cui il gioco è stato sviluppato per essere giocato su quel software.(e fino a tempi recenti) era proprio il capo di Microsoft (azienda che ha co-fondato a metà anni ’70).

Ecco il video ripreso da TikTok con i sottotitoli in italiano.

Questo invece uno dei tanti che stanno circolando su Twitter.

I’ll just leave this nice little video game. It came out in 1999. Voice is David Bowie. #Omicron #videogame #davidbowie #1999 pic.twitter.com/MyvOHoMbE4 — Gracie Chameleon (@cheli23) November 30, 2021

Dove trovare videogioco Omicron con David Bowie

Puoi trovare il gioco Omikron: The Nomad Soul in Nord America su Steam.

Conclusioni

Al di là della questione in sé, non sapevo che David Bowie avesse pure partecipato ad un videogame. Il che non fa che confermare, sebbene non ce ne sia bisogno, quanto fosse stato un artista poliedrico e a 360 gradi. Capace di lanciare tendenze ma anche di rinnovarsi rispetto ai tempi.

A proposito, sai perché aveva occhi di colore diverso? Ne ho parlato qui.

