Gheddafi ha previsto Covid-19? Non è proprio bufala

Introduzione

Soprattutto agli inizi di quando è esplosa la Pandemia Covid-19, si sono diffusi vari ed eventuali profeti che l’avrebbero predetta. Tra libri, film, gli immancabili Simpson, canzoni e perfino Benito Mussolini.

Curiose coincidenze o concreta realtà, fatto sta che queste profezie sono apparse tutte alquanto impressionanti.

Torna a girare sul web anche un’altra profezia, che riguarda un altro dittatore: Muhammar Gheddafi. Rivalutato dagli occidentali per farci i loro affari ad inizio 2000 e poi scacciato in malo modo dal suo trono nel 2011. Soprattutto per volere dell’allora Presidente francese Sarkozy, per motivi che ho spesso citato.

Infatti, illuminanti appaiono le parole di Gheddafi nel corso della 64ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite svoltasi a New York nel 2009. Parole inserite anche nel suo Libro verde.

Ecco cosa disse di profetico in quella occasione.

Gheddafi predisse Covid-19?

Creeranno virus da soli e ti venderanno antidoti e poi faranno finta di aver bisogno di tempo per trovare una soluzione quando già ce l’hanno

Le parole sembrano in effetti profetiche, visto che si parla sempre più di Covid-19 creato in laboratorio.

Come puntualizza il sito di fact-checking Bufale.net, Gheddafi si riferiva all’influenza suina. Sul sito istituzionale delle Nazioni Unite, esiste la trascrizione completa del suo discorso. Ecco il passaggio che più ci interessa in questa sede:

Oggi abbiamo l’influenza suina. Domani potremmo avere l’influenza dei pesci, perché a volte produciamo virus controllandoli. È un’attività commerciale. Le aziende capitaliste producono virus in modo da poter generare e vendere vaccini. È vergognoso e immorale. Vaccini e medicinali non dovrebbero essere venduti. Nel Libro Verde sostengo che i medicinali non dovrebbero essere in vendita, né soggetti a commercializzazione.

Le medicine dovrebbero essere gratuite e i vaccini dovrebbero essere somministrati ai bambini gratuitamente, ma le aziende capitaliste producono virus e vaccini e vogliono realizzare un profitto. Perché non sono gratuiti? Dovremmo distribuirli gratuitamente, non a pagamento.

Alla protesta contro la commercializzazione dei medicinali Gheddafi affiancava la teoria dei virus creati in laboratorio dalle stesse aziende per poter produrre un vaccino e avere un tornaconto.

Quando diceva queste cose, a spaventare il mondo era il virus H1N1, trasmesso dai suini. Il quale, sebbene fosse molto meno pandemico del Covid-19, era molto più mortale. Un po’ quanto farà qualche anno dopo la SARS.

Ecco il video del discorso integrale di Gheddafi alle Nazioni Unite:

Gheddafi Covid-19 bufala?

Perché non è proprio una bufala? Perché l’idea che il Covid-19 sia stato creato in laboratorio non appartiene solo a pochi diffidenti, che lo stanno dicendo fin dall’inizio. Da qualche mese è una teoria che sta trovando radici anche nella stessa OMS che ammette che ci sia bisogno di nuovi approfondimenti nel laboratorio di Wuhan.

Nonché più imbarazzanti sembrano le parole di Anthony Fauci, quasi a volersi arrampicare sugli specchi.

Anche la velocità con la quale sono stati diffusi i vaccini e il fatto che FDA voglia rendere pubblici i documenti sulla sua approvazione al vaccino Pfizer solo tra 55 anni, non fanno che alimentare certi dubbi…

Non voglio aggiungere anche il fatto che Gheddafi sia stato fatto fuori 2 anni dopo quell’intervento, perché in Africa stavano divampando le “primavere arabe” che coinvolsero anche il suo paese.

Sebbene, come detto, la Francia aveva molti interessi affinché il Raìs venisse destituito. Con la complicità dell’Italia, che però pagherà il prezzo maggiore in termini di immigrazione e di perdita di commesse per le sue multinazionali che operavano nel Paese.

