Vaccino Covid-19 per sempre: ecco cosa ci attende in autunno

Stando ai suggerimenti degli esperti di Siti e Simit, il vaccino Covid-19 dovrebbe continuare a essere somministrato a tutti.

Un famoso e ben riuscito slogan pubblicitario recita: “un diamante è per sempre“. A quanto pare, lo sarà anche il vaccino contro il Covid-19 per gli Over 50. Dunque, non è stata una misura solo temporanea a Pandemia in corso, bensì, sarà un farmaco perpetuo, che accompagnerà gli italiani a vita. Teoricamente su base volontaria, ma l’imposizione è è ora subdola, ora praticata spudoratamente.

Vediamo di seguito quale potrebbe essere il piano vaccinale dal prossimo autunno e i numeri inquietanti legati ai danni da vaccino Covid-19.

Piano vaccinale Covid-19 quale potrebbe essere

Come riporta LaRepubblica, gli igienisti e infettivologi delle società scientifiche della Siti e della Simit (rispettivamente la Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) “suggeriscono” una vaccinazione annuale praticamente per tutti, soprattutto per gli Over 50. Che passano a due annuali (ogni sei mesi) per i soggetti più fragili, come persone anziane o con patologie.

I danni del vaccino Covid-19

Maurizio Blondet riporta che Pfizer nei suoi report conta 3000 reazioni avverse, provenienti dalla cosiddetta farmacovigilanza passiva, cioè di quelle che sono segnalazioni dagli utenti.

Fino al giugno del 2022 (quindi i dati sono fermi a un anno fa, sebbene parliamo del grosso delle vaccinazioni avvenute, ma nel frattempo non possono che essere peggiorati) ci sono stati 3000 decessi, oltre a un numero notevole di effetti avversi:

3.000 morti;

900 casi di cecità totale;

700 complicazioni gravi in gravidanza;

893 casi di Trombocitopenia immunitaria;

16.000 casi di miocarditi;

35.000 casi di battiti cardiaci perennemente accelerati in modo irregolare;

16.000 costantemente in tachicardia;

16.000 casi di ronzii e rumori perenni nelle orecchie;

5.000 casi di paralisi facciali;

1.783 paresi;

295.929 persone perennemente con un forte mal di testa;

29.444 casi di ipostesia perenne;

26.936 persone perennemente in sudorazione eccessiva;

50.000 casi di sofferenza uterina e irregolarità mestruali.

Forse era meglio un diamante…

