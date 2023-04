Vaccino Covid-19 contiene ossido di grafene: lo ammette FDA

Diverse ricerche avevano già denunciato la presenza di ossido di grafene nel vaccino Pfizer contro il Covid-19.

I “complottisti” avevano ragione. Il vaccino Covid-19 contiene sostanze tossiche, tra cui l’ossido di grafene. Ma sono stati tacciati di essere ignoranti e anti-scientifici, sia dai virologi sia dai media mainstream. Che hanno pure augurato la morte a quanti non volevano vaccinarsi.

A confermare la presenza di ossido di grafene, sostanza altamente tossica e conduttiva, nel vaccino Pfizer, è stata la Food and Drug Administration (FDA). Autorità americana che vigila sui farmaci e le cure immesse sul mercato, dando il nulla osta per la loro somministrazione nei pazienti.

La FDA è stata infatti costretta a pubblicare i documenti riservati Pfizer per ordine della Corte Federale negli USA. E i risultati sono inquietanti.

Ossido di grafene nei vaccini Covid-19 di Pfizer: arriva conferma della FDA

Potete leggere l’articolo completo sul sito del sempre ottimo Maurizio Blondet. Qui mi limito ai passaggi essenziali.

La FDA aveva inizialmente tentato di ritardare di 75 anni il rilascio dei dati sulla sicurezza del vaccino Covid-19 di Pfizer, nonostante l’approvazione dell’iniezione dopo soli 108 giorni di revisione della sicurezza l’11 dicembre 2020.

Tuttavia, un gruppo di scienziati e ricercatori medici ha citato in giudizio la FDA ai sensi del FOIA per forzare il rilascio di centinaia di migliaia di documenti relativi alla licenza del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19.

All’inizio di gennaio 2022, il giudice federale Mark Pittman ha ordinato alla FDA di rilasciare 55.000 pagine al mese e da allora PHMPT ha pubblicato tutti i documenti sul suo sito Web non appena sono stati pubblicati.

Uno dei documenti più recenti pubblicati dalla FDA salvato come 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf, conferma l’uso dell’ossido di grafene nel processo di produzione del vaccino Pfizer Covid-19.

Il documento è una descrizione di uno studio condotto da Pfizer tra il 7 aprile 2020 e il 19 agosto 2020, con l’obiettivo di “esprimere e caratterizzare l’antigene del vaccino codificato da BNT162b2”.

Lo studio è stato condotto per determinare come funziona il vaccino. Lo studio ha scoperto che il vaccino utilizzava l’mRNA per istruire le cellule a produrre una proteina (chiamata P2S), che è la proteina Spike del presunto virus Covd-19.

I milioni di proteine ​​​​spike si legano quindi a un recettore chiamato ACE2 sulla superficie delle cellule, inducendo una risposta del sistema immunitario.

Ma la cosa più interessante dello studio è che conferma a pagina 7 che è necessario ridurre l’ossido di grafene per produrre il vaccino Pfizer Covid-19 perché è necessario come base per le nanoparticelle lipidiche.

Ecco il passaggio:

La prima frase, tradotta, significa:

Per P2 S con etichetta TwinStrep, 4 μL di proteina purificata a 0,5 mg/mL sono stati applicati a griglie d’oro Quantifoil R1.2/1.3 300 mesh appena ricoperte di ossido di grafene.

Inoltre,

Inoltre, è stato scoperto che due dei lipidi nei vaccini Pfizer Covid-19 sono ALC-0159 e ALC-315, come confermato dal rapporto di valutazione del vaccino Pfizer Covid-19 pubblicato dall’Agenzia europea per i medicinali. Ma entrambi questi lipidi riportano le avvertenze del produttore che affermano che non devono mai essere utilizzati nell’uomo o negli animali.

Cos’è l’ossido di grafene e perché è pericoloso?

L’ossido di grafene è una minuscola particella composta da atomi di carbonio e ossigeno. Sebbene sia impercettibile per l’occhio umano, è comunque molto pericoloso. È infatti noto per essere tossico per alcune cellule e la ricerca ha dimostrato che può causare infiammazioni e danni ai polmoni se inalato.

Inoltre, l’ossido di grafene è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica, che è una barriera protettiva che impedisce alle sostanze nocive di entrare nel cervello. Questo potrebbe potenzialmente portare a problemi neurologici.

L’ossido di grafene viene rilevato nel sistema immunitario come se fosse un agente patogeno. Una volta iniettato ha un’affinità per il sistema nervoso centrale, causando potenzialmente paralisi, ictus e alterazioni del sistema nervoso.

Inoltre, gli effetti a lungo termine dell’esposizione all’ossido di grafene non sono ancora noti. Esistono pochissime ricerche sugli effetti a lungo termine dell’esposizione all’ossido di grafene negli esseri umani, il che significa che non sappiamo quali siano i potenziali rischi.

Non solo ossido di grafene: altre sostanze nocive contenute nel vaccino Covid-19

Purtroppo però, la lista di sostanze nocive e dannose contenute nel vaccino Covid-19 è lunga. E si attende l’ufficialità anche per esse.

Per esempio, il dottor Daniel Nagase, un medico canadese del pronto soccorso, e la sua equipe, ha rivelato la presenza Carbon Nanotech e Tulio radioattivo. Mentre il medico argentino Martín Monteverde e il suo team hanno rivelato la presenza di nanotecnologia e, anche essi, di ossido di grafene.

Ossido di grafene trasmesso da vaccinati a non vaccinati

Infine, il dottor Philippe van Welbergen, direttore medico delle cliniche biomediche , è stato uno dei primi ad avvertire il pubblico dei danni causati al sangue delle persone dalle iniezioni di Covid.

A parte ciò, il dato più rilevante è che ha dimostrato che “frammenti” di ossido di grafene vengono trasmessi dai vaccinati contro il Covid-19 a persone senza vaccino o non vaccinate, distruggendo tristemente i loro globuli rossi e causando coaguli di sangue.

Il tutto merita chiaramente degli approfondimenti e delle conferme con ulteriori ricerche. Tuttavia, dà anche credito alla preoccupazione dei non vaccinati nel ricevere sangue di persone vaccinate mediante trasfusioni. Oppure, che una madre vaccinata con siffatti sieri possa trasmettere ossido di grafene ai propri figli.

