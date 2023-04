Joker 2, finite le riprese: ecco la trama

Todd Phillips ha annunciato che le riprese dell’attesissimo Joker: Folie à Deux sono terminate. Qual è la trama?

Con un post sul proprio profilo ufficiale, il regista Todd Phillips ha annunciato che le riprese dell’attesissimo Joker: Folie à Deux sono terminate.

Ha impreziosito l’annuncio con un’inedita foto di Lady Gaga nelle vesti di Harley Quinn, nella stessa ascensore dove nel primo apprezzatissimo episodio abbiamo visto Arthur Flack (interpretato da uno straordinario Joaquin Phoenix) finalmente trasformarsi in Joker. In una scena diventata iconica, ripresa da molti meme. Come tante altre del film, del resto.

Ecco il post:

Ma vediamo quale dovrebbe essere la trama di Joker 2.

Qual è la trama di Joker 2?

Ad onor del vero, non c’è ancora una trama ufficiale di Joker: Folie à Deux. Come neppure un teaser. Del resto, come detto, le riprese sono terminate da poco e ci sarà tutto il lavoro di montaggio da svolgere. Il film dovrebbe uscire a ottobre 2024, dunque, a 5 anni di distanza da The Joker. Il tempo di lavorazione lascia presagire un lavoro accurato, da film che non può e non deve sbagliare.

Tuttavia, qualche voce è trapelata, anche grazie alla presenza di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Infatti, come accenna anche Radio DeeJay, tutto lascia presagire che, deducendo il tutto dal personaggio di quest’ultima, il film dovrebbe inizialmente partire nel manicomio criminale di Harkam, dove Joker è rinchiuso dopo le vicende del primo film.

Qui Joker sarà raggiunto dalla psichiara Harley per essere curato. Ma, come contrappasso, anziché quest’ultima curare lui, sarà il paziente Arthur Flack a trascinarla nella sua follia, trasformandola. Aiutandolo così presumibilmente a fuggire e a riportare il panico nella sempre travagliata Gotham city.

Si è anche parlato di un musical, ma, probabilmente, non sarà proprio così. Invece, le scene musicate, dove probabilmente Lasy Gaga farà sfoggio del proprio talento, saranno relative a immaginazioni oniriche dei due. Quindi, si limiteranno a poche sequenze.

Infine, The Joker e The Batman, uscito alcuni mesi fa, non si incroceranno ma saranno due film paralleli.

Ricordiamo però che siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle supposizioni ragionate. Ma, in linea di massima, si può parlare di quasi certezze.

