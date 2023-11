Gli Usa pronti alla guerra con l’Iran: votata preoccupante risoluzione

L’Iran da decenni è stato inserito dagli Usa come “stato canaglia” nella relativa Black list. Tutto lascia presagire che, se George W. Bush jr. avesse avuto un terzo mandato, avrebbe sicuramente dichiarato guerra al paese mediorientale. Dopo aver invaso Afghanistan e Iraq.

Il pericolo per 20 anni è stato sempre rinviato, ma adesso soffiano di nuovo pesanti venti di guerra tra i due paesi, come dimostra una recente risoluzione (H. Res. 559) passata alla Camera, approvata con 354 voti favorevoli e 53 contrari, presentata dal presidente del Comitato Affari Esteri, il repubblicano Michael Thomas McCaul. Vediamo di cosa si tratta.

Tra Usa e Iran guerra alle porte

Come riporta Maurizio Blondet, la risoluzione approvata si intitola “Dichiarare come politica degli Stati Uniti che una Repubblica Islamica dell’Iran nucleare non è accettabile” e include i seguenti punti:

che una Repubblica islamica dell’Iran dotata di armi nucleari non è accettabile; che l’Iran non deve essere in grado di ottenere un’arma nucleare in nessuna circostanza o condizione; utilizzare tutti i mezzi necessari per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare; riconoscere e sostenere la libertà d’azione dei partner e degli alleati, compreso Israele, per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare.

Il terzo e il quarto punto sono sibilline dichiarazioni di guerra, con intervento diretto, proprio come accaduto in tanti altri scenari di interventismo americano, e indiretto, sostenendo altri paesi economicamente e militarmente (vedi il caso ucraino).

