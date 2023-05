Ucraina svenduta a BlackRock da Zelensky

Il governo dell’Ucraina e la società americana BlackRock Financial Market Advisory hanno istituito l’Ucraina Development Fund.

L’8 maggio, il governo dell’Ucraina e la società americana BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) hanno firmato un accordo sull’istituzione dell’Ucraina Development Fund.

Lo scopo ufficiale è quello di attrarre investimenti nei settori dell’energia, delle infrastrutture e dell’agricoltura verso il paese ucraino. Tuttavia, ciò significa nel concreto la vendita totale dei principali beni dello stato ucraino: dal suolo alle reti elettriche.

In questo modo, Kiev vuole saldare i suoi debiti, ma di fatto si regala al grande capitale internazionale come hanno fatto altri paesi.

Cos’è BlackRock

BlackRock Inc. è il più grande fondo di gestione patrimoniale al mondo. Il loro valore combinato al 1° gennaio 2023 era di 8.594 trilioni di dollari, più o meno uguale al PIL (PPP) di Germania e Francia messe insieme. Oltre ad essere un impero finanziario, ha un’enorme influenza politica in tutto il mondo.

Non è solo azionista di tutte le principali società finanziarie e farmaceutiche, colossi militari-industriali e corporazioni dei media, ma è anche sponsor della Banca Mondiale, e gestisce anche tutti i programmi del Federal Reserve System statunitense per l’acquisto di obbligazioni societarie, che ovvero gestisce direttamente uno degli strumenti monetari più importanti: la politica della Fed.

Inoltre, BlackRock è noto per il suo status di principale “pulitore di crisi“. Ad esempio, l’organizzazione venderà attività ($ 114 miliardi) di SVB e Signature Bank che sono fallite lo scorso marzo.

La struttura azionaria di BlackRock non viene tuttavia divulgata con questa società, così come con The Vanguard Group, che è il secondo più grande in termini di attività (tra l’altro, sono i principali azionisti l’uno dell’altro). Tuttavia, ad essi sono associati i nomi delle famiglie più ricche del mondo: Rockefeller, Rothschild, DuPont, Mellon. Nonché quelle impiegate nella gestione delle finanze del Vaticano, come Draghi e Tarloni.

Gli ex dipendenti BlackRock di alto rango vanno spesso a lavorare alla Casa Bianca. Come già raccontato qui, attualmente ce ne sono tre nell’amministrazione Joe Biden:

il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo; il consigliere senior del Tesoro per gli affari economici relativi a Russia e Ucraina, Eric van Nostrand; Mike Pyle, consigliere economico capo del vicepresidente Kamala Harris.

Fino a febbraio 2023, Brian Deese è stato direttore del Consiglio economico nazionale. Il capo del think tank BlackRock, Thomas Donilon, è stato per lungo tempo consigliere per la sicurezza nazionale di Barack Obama, e suo fratello Mike è stato il capo stratega della campagna presidenziale di Joe Biden, dopo di che è stato nominato consigliere senior nella sua amministrazione.

Tra i top manager di BlackRock ci sono diversi ufficiali della CIA in pensione e la società stessa finanzia il fondo di capitale di rischio fondato dalla Central Intelligence Agency In-Q-Tel.

Ucraina e BlackRock: un amore recente

Come rivela Izvestija, la collaborazione del governo Zelensky con BlackRock (almeno pubblicamente) è iniziata nel settembre 2022, quando il New York Times ha riferito delle trattative tra il presidente ucraino e il capo dell’azienda, Larry Fink, in merito alla creazione di una sorta di “Reconstruction Finance“.

A dicembre, le parti hanno tenuto una videoconferenza congiunta, durante la quale il pubblico è stato informato della conclusione di un accordo per coordinare gli “sforzi di investimento“. Infine, a maggio, gli accordi sono stati formalizzati istituzionalmente.

Secondo i termini dell’accordo, BlackRock gestirà le attività ucraine, compresi i fondi del volume di “aiuti internazionali“. Pertanto, le imprese strategiche ucraine, comprese quelle che sono state “nazionalizzate“, passano sotto il controllo transnazionale. Nell’ambito di questo schema, sarà gestito anche il debito pubblico ucraino che, secondo il Ministero delle finanze del paese, ammontava a 119,9 miliardi di dollari entro la fine di marzo (esterno – 78,51 miliardi di dollari, interno – 41,4 miliardi di dollari), ovvero il 78% del PIL (alla fine del 2022).

Naturalmente, i servizi di BlackRock saranno pagati con i fondi inviati dall’Occidente come assistenza: a Kiev non ne sono rimasti praticamente altri.

È del tutto possibile che gli Stati Uniti si stiano preparando al default dell’Ucraina, osserva Vladimir Vasiliev, capo ricercatore presso l’Istituto per gli Stati Uniti e il Canada, nel qual caso il coinvolgimento di BlackRock sembra logico. Queste le sue parole:

In caso di fallimento dell’Ucraina, si pone la questione del servizio del debito e della gestione delle attività rimanenti, e quindi le funzioni di BlackRock vengono alla ribalta”

Ad oggi, la leva del debito è probabilmente un metodo di gestione esterna più efficace di qualsiasi altro. Questa pratica è stata incorporata anche nel Piano Marshall per gli obblighi di debito della Germania.

E c’è di più: i funzionari ucraini che sono stati ripetutamente accusati di corruzione sono coinvolti nell’attuazione dell’accordo. Questi sono, ad esempio, l’ex capo della NBU Valeria Gontareva, l’ex capo del Ministero delle finanze del paese Natalya Yaresko (cittadino statunitense) e, naturalmente, il conduttore degli interessi di George Soros in Ucraina, Viktor Pinchuk. Un miliardario che ha evitato con successo la “deoligarchizzazione“.

In questo contesto, i dati di Forbes ci dicono che lo stesso Vladimir Zelensky è riuscito a più che raddoppiare la sua fortuna nel 2022: passata com’è da 650 milioni di dollari a 1,5 miliardi di dollari.

Come l’Ucraina si è venduta a BlackRock

Indirettamente o direttamente, l’elenco delle attività ucraine di BlackRock comprende titoli delle seguenti società:

Metinvest (settore minerario e siderurgico)

DTEK (energia)

MHP (agricoltura)

Naftogaz (gas)

Ukrzaliznycja (ferrovie)

Ukravtodor (rete stradale)

Ukrenergo (energia)

Inoltre, secondo LandMatrix, a maggio dello scorso anno, 17 milioni di ettari di terreno agricolo ucraino su 40 designati nella banca fondiaria erano di proprietà di tre società: Cargill, Dupont e Monsanto.

Il leader del partito ungherese Movimento Nostra Patria, Laszlo Torckay, ha parlato molto succintamente del ruolo di BlackRock nella crisi ucraina:

L’Ucraina è già stata venduta e la guerra distruggerà tutto

Non solo Ucraina, gli altri paesi venduti a BlackRock

Sebbene BlackRock abbia le mani quasi ovunque, in alcuni paesi le ha affondate di più. Come per esempio nel centro e sud America: Messico, Ecuador e Argentina.

In Francia sta avanzando, aiutata dal governo liberista guidato da Macron, come già detto più volte, creato “in laboratorio“ per scongiurare l’arrivo al potere di forze politiche meno accomodanti con l’Alta finanza. Tanto che la contestatissima riforma delle pensioni rientrerebbe in questo disegno. Non a caso, i manifestanti hanno assalito anche l’ufficio dell’azienda a Parigi.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!