Strage di leoni in Kenya: l’uomo sottrae spazi e poi li sopprime

In Kenya è in corso un’autentica strage di leoni, che rilancia la discussione relativa alla difficile convivenza tra gli esseri umani e gli animali selvatici. Coi primi che avanzano, sottraendo sempre più spazi ai secondi. I quali poi finiscono per reagire secondo natura (come in Italia sta accadendo con gli orsi), con conseguenze drammatiche.

Nella sola giornata di sabato 13 maggio, sei leoni sono stati uccisi in Kenya da pastori dopo che il loro gregge è stato attaccato da un felino. Venerdì, invece, è toccato a uno dei leoni più anziani al Mondo, di 19 anni, ucciso con lance da pastori Masai, nei pressi del parco nazionale di Amboseli, vicino al confine con la Tanzania.

Stando a quanto riportato dall’agenzia per la conservazione del Kenya (Kenya Wildlife Service, KWS), nell’ultima settimana sono stati uccisi 10 leoni nell’ecosistema di Amboseli. Per risolvere la questione, sono stati organizzati incontri con i rappresentanti delle popolazioni locali.

🦁 Leoni uccisi in Kenya: i motivi e le possibili soluzioni

Come afferma sempre KWS:

Il dibattito si è concentrato su come ridurre al minimo il rischio di conflitto tra uomo e fauna selvatica, compreso lo sviluppo di sistemi di prevenzione per avvisare le comunità della presenza di fauna selvatica nelle loro vicinanze

Le incursioni di animali selvatici nelle aree popolate sono aumentate negli ultimi anni nel Paese dell’Africa orientale, poiché lo sviluppo urbano ha ridotto il loro habitat e le aree di migrazione.

Il fenomeno, purtroppo, è in corso da anni. Come riporta ANSA, nel luglio dello scorso anno, è stato soppresso un leone fuggito dal Parco nazionale di Nairobi ha provocato il panico in un quartiere meridionale della capitale. Nel dicembre 2019, un leone ha sbranato a morte un uomo appena fuori dal parco, mentre nel marzo 2016 un altro felino simile è stato colpito dopo aver attaccato e ferito un residente nelle vicinanze.

Ad oggi, sono circa 2.500 i leoni che vivono in Kenya. Il censimento risale al 2021, ma ci sono tutte le premesse che al prossimo il numero sarà nettamente inferiore.

