Titan, Simpson hanno previsto anche questo? Non proprio

Pare che i Simpson abbiano previsto anche la tragedia del Titan. Ieri è stata posta la parola fine sulla ricerca del Titan, il sommergibile diretto verso il relitto del Titanic con 5 persone andato quasi subito disperso. Sommergibile che aveva incassato critiche e scetticismi degli esperti e di fatto è imploso, non lasciando scampo ai suoi viaggiatori.

I Simpson, si sa, hanno previsto tante cose poi realmente verificatesi nel tempo, sebbene alcune siano onestamente delle forzature. Vediamo se hanno previsto anche la tragedia del Titan.

La puntata in cui i Simpson hanno previsto il Titan

Come riporta Open, nella 17esima stagione del cartone animato della Fox, andata in onda nel 2006 (l’anno dopo da noi), c’è una puntata dal titolo intitolata “Homer e la paranoia della paternità” che vede Homer andare alla ricerca del suo vero padre, visto che, tramite una vecchia lettera, aveva scoperto di non essere realmente figlio di Abraham.

Homer, dopo una serie di ricerche, scopre che il suo vero padre è in realtà un uomo ricco: Mason Fairbanks. Questa teoria viene confermata da un test del Dna. Homer è entusiasta, inizia a frequentare Mason e decide con quest’ultimo di cercare un tesoro spagnolo in fondo all’oceano.

Ed ecco la similitudine col Titan. A centinaia di metri sott’acqua inizia il dramma: il papà dei Simpson si incaglia con il sommergibile, sviene e inizia ad avere dei flashback del suo passato con Abe. A causa della mancanza di ossigeno rimane in coma per tre giorni.

In questo lasso di tempo, Abe rivela a Homer che è lui il suo vero padre, ma aveva scambiato il test del DNA perché li vedeva felici insieme. Il che li unisce come mai fatto prima e Homer decide di stare con Abraham, rinunciando a una vita facoltosa col padre teorico.

Ecco la puntata che sta circolando anche su TikTok:

I Simpson hanno previsto la tragedia del sommergibile Titan?

Non proprio, come detto nel paragrafo precedente, si tratta di una forzatura. Tuttavia, il produttore e scrittore della serie, Mike Reiss, ha rivelato in una intervista alla CNN di essere stato ben 4 volte in missioni per guardare il relitto del Titani e l’ultima volta proprio con OceanGate. Consapevole di tutti i rischi del caso.

Dunque, questa sembra essere l’unica connessione tra i Simpson e il Titan.

