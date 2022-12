Time elegge Zelensky persona dell’anno: scelta politica e maschilista

Anche quest’anno il Time ha eletto la “persona dell’anno” (The Person of the Year), ovvero colui o colei che si sono particolarmente distinti nel proprio campo, offrendo un gran servizio alla collettività.

La persona dell’anno 2022 è stata individuata, senza molte sorprese, in Volodymyr Zelensky. Come noto, presidente dell’Ucraina che sta guidando alla resistenza il proprio paese contro l’invasione da parte della Russia. Iniziata nel febbraio 2022 ed ancora in corso.

Non staremo qui a ripetere tutte le ragioni del conflitto, che andrebbero sempre lette a 360 gradi, partendo quanto meno dal 2014, se non anche da inizio anni ’90 e non solamente dal 24 febbraio 2022.

Scelta di comodo questa, per quanti liquidano la questione puntando il dito solo su Vladimir Putin, senza considerare le ingerenze americane e il peso delle formazioni neonaziste che fin dagli anni ’40 esistono in Ucraina. Basta cercare i tanti articoli scritti nell’ultimo anno per farsi un’idea (ma anche cliccare quelli linkati in questo articolo).

Di seguito, invece, preferisco parlare esclusivamente della scelta di Zelensky, che appare ovviamente politica e anche discriminatoria verso le donne.

Perché Zelenksy Persona dell’anno 2022 per il Time

Tra le motivazione che hanno spinto il Time a scegliere Zelensky come Persona dell’anno 2022, troviamo il fatto che non ci fosse molto nella biografia di Zelensky per “prevedere la sua volontà di resistere e combattere” in quanto “non aveva mai prestato servizio militare. Era presidente solo dall’aprile 2019” ed in passato era stato “attore specialista in commedie improvvisate e produttore nel mondo del cinema“.

Ma secondo il Time, proprio il suo passato di attore ha fatto sì che

Zelensky è stato flessibile, addestrato a non perdere il controllo sotto pressione. Sapeva leggere una folla e reagire ai suoi stati d’animo e alle sue aspettative. Ora il suo pubblico era il mondo

Certo, Zelensky non stava proprio passato alla storia come grande attore. Anzi, in una delle sue esibizioni prendeva in giro i russi di Crimea perché rimasti senz’acqua né corrente elettrica. Ma sono dettagli.

Le alternative a Zelensky come Persona dell’anno del Time

Il Time – tra l’altro uno dei pochissimi giornali che in questi anni di crisi profonda dei giornali cartacei sia riuscito a moltiplicare le copie vendute, al punto da passare da una cadenza mensile ad una quindicinale – ha scelto Zelensky persona dell’anno 2022 tra una rosa di candidati. Proprio come si fa con l’Oscar o il Nobel.

Gli altri candidati erano il presidente della Cina, Xi Jinping, altro personaggio poco encomiabile per come ancora tiene sotto dittatura la propria popolazione (anche con la scusa del Covid-19).

La politica repubblicana Liz Cheney, grande antagonista di Donald Trump all’interno del partito, che avrebbe potuto far comodo ai dem contro il Tycoon.

L’ex moglie di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, MacKenzie Scott. I cui miliardi traboccano dalle orecchie ma che si distingue per la smisurata filantropia prevalentemente erogata in maniera anonima.

Ma la scelta forse più opportuna doveva ricadere sulle donne iraniane, che si stanno battendo, anche con la perdita della vita, contro il potere politico-religioso che le relega in una posizione subalterna nella società. Poteva essere nominata simbolicamente la ventiduenne Masha Amini, la prima vittima della repressione delle autorità.

Un’occasione mancata, come accadde anni fa per il piccolo Alan, il bimbo ritratto cadavere sulla spiaggia. Evidentemente, Zelensky sta servendo bene il suo paese. E gli americani…

