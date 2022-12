Terrifier 2: film Horror che fa svenire chi lo guarda

I clown hanno sempre suscitato sentimenti contrastanti: malinconia, divertimento, tenerezza, perfino terrore. Sarà per la maschera fintamente allegra, che sembra invece celare un volto triste, se non arrabbiato e rancoroso. Del resto, esiste una vera e propria fobia relativa ai clown (ne abbiamo parlato qui).

Il Cinema questo lo sa bene e di tanto in tanto, arruola un clown per farne un film Horror inquietante. Viene subito in mente IT, soprattutto nella raccapricciante versione televisiva in 2 puntate che Mediaset ben pensò di mandare in onda in prima serata nel 1993 e che traumatizzò la generazione nata 10-15 anni prima.

Ma di casi ce ne sono diversi, ultimo Terrifier 2, sequel di una pellicola uscita nel 2016, con uno spietato Art the clown come protagonista. Orbene, questo splatter con tutti i crismi ha già causato molti casi di svenimenti, vomiti, urla, con tanto di arrivo delle ambulanze.

Ultimo caso in una scuola media di Cremona.

Terrifier 2 fa sentire male alunni di una scuola media di Cremona

Ha dell’incredibile quanto accaduto in una scuola media di Cremona, dove il supplente, durante un’ora “buca“, propone agli alunni di guardare un film tutti insieme.

Come racconta Fanpage, il docente fa scegliere ai ragazzi, confidando in qualche scelta di buon senso e possibilmente coerente con il contesto ludico di una scuola. Ma gli alunni di Terza Media, si sa, vogliono anche divertirsi e dunque scelgono, a mo’ di Pierino, “Terrifier 2”. La pellicola horror diretta da Damien Leone che sta facendo parlare di sé da oltre un mese per il suo aver terrorizzato gli spettatori di tutto il mondo. Per le scene raccapriccianti di ogni genere in esso presenti.

Alcuni studenti si sentono male durante la visione e il film viene interrotto a metà. I genitori hanno così scritto un’infuocata lettera di protesta nei confronti del preside. Del resto, l’insegnante avrebbe dovuto vagliare la scelta del film e avere la parola finale sull’opportunità di vederla o meno. E, nel caso di Terrifier 2, magari dopo una rapida ricerca su Google, dire un secco No.

Confermando ancora una volta la scarsa autorità che ormai funesta scuola e famiglia. Il tutto ai danni degli adolescenti in piena età formativa, fisica e intellettiva.

Terrifier 2 trama

Qual è la trama di Terrifier 2? Come riporta Wikipedia, Art the Clown. un pluriomicida travestito da clown (anche se rievoca più un Pierrot incazzato) suicidatosi nel primo film, torna in vita grazie ad una bambina che in realtà è un essere malefico che soltanto lui può vedere. Travestita proprio come lui.

Dopo aver ucciso la guardia dell’obitorio prima e un uomo nella lavanderia, Art the clown decide di puntare la giovane Sienna Shaw e suo fratello. Sarà un’altra carneficina, mentre il finale fa pensare ad un terzo episodio. Il quale sicuramente non mancherà alla luce dell’ottimo successo del secondo film, a colpi di urla e svenimenti.

