TikTok: Michael Jackson appare su bambino con filtro Grinch

Michael Jackson appare sul volto di un bambino su TikTok grazie al filtro Grinch. Certo, l’indimenticato Re del Pop rientra tra quelle leggende delle quali molti fan non accettano la dipartita, avvenuta nel giugno 2009, al punto da ritenere che siano ancora vive. Per esempio, le vedono in un volto somigliante (anche se in alcuni casi ci sono consistenti aiuti della chirurgia plastica), ma anche perfino nell’ombra di una foto.

Uno dei primi personaggi a scatenare questo fenomeno, quando i Social neppure si sapeva cosa fossero, fu Elvis Presley. Cosa che va avanti ancora oggi (ne abbiamo parlato qui).

Ma torniamo sulla “apparizione” di Michael Jackson avvenuta su TikTok grazie ad un filtro che trasforma il volto delle persone come quello di Grinch.

Volto di Michael Jackson appare su bambino con filtro Grinch su TikTok

Ha fatto già milioni di visualizzazioni il breve video che ritrae un bambino come tanti, seduto in auto, ripreso col telefono da un genitore adoperando il filtro Grinch. Filtro che, come detto, rende il volto delle persone simile al mostriciattolo dispettoso di colore verde antagonista di Babbo Natale. Al punto da cercare di rovinare le feste alle persone, ben interpretato dal camaleontico Jim Carrey in un film.

Orbene, il risultato è alquanto inquietante, poiché il volto del bambino, più che somigliare al Grinch, ha finito proprio per somigliare a quello di Michael Jackson. Soprattutto il look che Jacko aveva assunto a partire dagli anni ’90, con i capelli lunghi fino alle spalle e un volto trasformato dalla chirurgia plastica. Soprattutto pelle, zigomi e naso.

Giudicate voi:

Video bambino Grinch Michael Jackson su TikTok

A quanto pare, il successo del video ha spinto i genitori del piccolo a fare un altro video, che lo ritrae sempre col filtro Grinch e con tanto di Beat it in sottofondo, uno dei brani più famosi di Michael Jackson. Il bimbo appare comunque divertito, il che non è sempre da dare per scontato visto che, spesso, i bambini sono vittime della mania di protagonismo dei genitori.

A proposito di Michael Jackson, ecco il trucco che gli consentiva la mitica inclinazione di Smooth criminal.

