The whale: storia di un uomo che ha deciso di spiaggiarsi

Ecco la trama e la recensione di The whale, film toccante che ha vinto anche 2 premi Oscar. Segnando il riscatto di Brendan Fraser

E’ uscito nelle sale italiane The Whale, film del 2022 diretto da Darren Aronofsky. Attore protagonista Brendan Fraser (ricordato soprattutto per la trilogia de La mummia), il quale ha vinto anche l’Oscar come migliore attore protagonista. Altra statuina vinta quella per il Miglior trucco e acconciatura.

Di seguito vediamo la trama di The Whale e la recensione del film.

Di cosa parla The whale

Charlie è un uomo obeso, che ha deciso di lasciarsi andare dopo il suicidio del suo compagno, Adam. Per il quale aveva lasciato la moglie e la figlia, Ellie, quando aveva solo 8 anni. Ad accudirlo solo Liz, una infermiera premurosa con lui.

Non vuole farsi vedere da nessuno, né dagli studenti universitari con cui tiene un corso di scrittura in conference call con la webcam spenta, né dal ragazzo delle pizze. Al quale lascia i soldi nella cassetta della posta.

Di tanto in tanto, a fargli visita è l’adepto di una religione, The New Life, che cerca di aiutarlo. Ma non manca anch’egli di avere i suoi altarini e i suoi problemi.

Un giorno però decide di chiamare la figlia Ellie, per ricongiungersi con lei prima della morte che sente imminente. Ma Ellie è ostile nei suoi confronti e con il resto del mondo e il riavvicinamento sarà tutt’altro che facile.

Recensione di The whale

Dopo The wrestler, Darren Aronofsky riprende il tema dell’auto-distruzione, della solitudine, del difficile rapporto padre-figlia, col primo che cerca di ricongiungersi con la seconda. Sebbene però la storia si basi su una commovente sceneggiatura teatrale (di Samuel D. Hunter), non manca delle solite pecche “hollywoodiane”, fatte di forzature patetiche e banalizzazioni. Nonché passaggi eccessivamente semplificati.

Come quando, già all’inizio, decide di telefonare alla figlia che subito si presenta a casa. Senza un minimo di narrazione che precedesse il loro ritrovarsi, come invece accade in The Wrestler. Così come surreale si mostra il finale, quando sarebbe stato bello vedere Charlie immaginare quanto invece ci viene presentato come realmente accaduto.

Come The wrestler ha rappresentato il riscatto del grande Mickey Rourke, dopo anni di oblio e problemi privati, così The whale ha riscattato Brendan Fraser, emarginato da Hollywood dopo un’accusa di molestie sessuali. Quanto meno, non sarà ricordato solo per la trilogia de La mummia.

Sei appassionato di Cinema? Ricevi le prossime notizie via mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!