Riccione, oltre alle disco c’è di più: 5 cose spiazzanti da vedere

Riccione, si sa, è la capitale italiana del divertimento estivo grazie alla presenza di varie discoteche, le serate organizzate in spiaggia e la sua frizzante vita notturna.

Certo, questa realtà era molto più consolidata tra gli anni ’80 e ’90. Quando, insieme a Rimini e Cattolica, costituiva un autentico triangolo del divertimento per giovani, adulti e famiglie.

Dagli anni 2000 ha perso un po’ questa investitura, complice la concorrenza spietata di altre mete estere vicine, come Croazia, Grecia e Spagna. Le quali offrono divertimento e relax a prezzi più contenuti rispetto all’Italia. Ma anche per l’emersione di una maggiore concorrenza interna. Si pensi, sempre sulla costa adriatica, al Salento (soprattutto Gallipoli) e alla Puglia in generale.

Detto questo, vediamo di seguito cosa offre Riccione oltre alle rinomate discoteche. Si scoprirà che ce n’è per tutti i gusti.

Il borgo di Riccione

Expedia ha stilato 10 cose da vedere a Riccione. Noi abbiamo scelto quelle che ci sembrano più inusuali per questa località nota per il divertimento che offre. Partiamo dai borghi.

In pochi sanno che a Riccione ci sia un borgo, con tante botteghe storiche e piccoli caffè. Un luogo dal sapore antico che sembra portare in tutt’altra zona. Si chiama Riccione paese.

Il Castello degli Agolanti di Riccione

Il castello risale alla metà del XIV secolo, di proprietà dalla nobile famiglia fiorentina degli Agolanti, vassalli dei Malatesta. A metà del 1600 ospitò per ben due volte la regina Cristina di Svezia.

Fu anche gravemente danneggiato dal terremoto del 1786, ma per fortuna ricostruito. E oggi ospita numerose mostre e manifestazioni.

Il vivaio di Arboreto Cicchetti

A Riccione c’è anche un bellissimo vivaio: l’Arboreto Cicchetti. Oggi, più che un vivaio, è uno spazio polifunzionale che ospita una serra, un planetario, un parco, botteghe equosolidali. Inoltre ospita diverse cooperative sociali e qui vengono organizzate tante attività ludico-educative per le scuole.

Itinerario delle tante Ville liberty

Per gli amanti delle architetture particolari degli edifici, Riccione pullula di tante ville liberty, risalenti ad inizio ‘900. Tra tutte, spicca Villa Franceschi, oggi sede della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea. Nonché Le Grand Hotel, con lo stile Coppedé. Inoltre, è possibile apprezzare Villa Mussolini, acquistata da Donna Rachele Mussolini nel 1934, dove trascorrevano le vacanze estive.

Parco Oltremare di Riccione

Per chi ama gli animali, soprattutto i teneri e simpatici delfini, è possibile apprezzare la laguna dei delfini, nel parco ludico-didattico dell’Oltremare. Oltre ai delfini, il parco ospita una vera e propria fattoria, per la gioia dei più piccoli.

