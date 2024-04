Perché sentenza Cedu minaccia la nostra libertà

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato martedì scorso la Svizzera per non aver preso misure in favore del Clima.

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato martedì scorso la Svizzera per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la mancanza di iniziative contro il cambiamento climatico. E’ la prima sentenza del genere.

La sentenza della Cedu dà quindi ragione all’associazione Anziane per il clima, che aveva attaccato l’inazione del Paese di fronte al cambiamento climatico. Quest’ultima, come racconta il portale svizzero Rsi, è stata fondata nell’agosto del 2016 ed è cresciuta esponenzialmente da allora. Partita da circa 150 socie oggi ne conta oltre 2.500 con un età media di 73 anni.

Queste donne si sono impegnate a salvaguardare i propri diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita e alla salute, considerando che, asseriscono,

le anziane appartengono alla fascia di popolazione che risente maggiormente dei crescenti fenomeni di caldo estremo

In realtà questa sentenza nasconde un lato pericoloso, relativo alle limitazioni delle nostre libertà individuali in nome del Clima.

Sentenza Cedu dà il via libera al Green pass climatico

Quanti all’epoca della Pandemia ritenevano il Green pass una misura preparatoria per altre future limitazioni delle libertà individuali, venivano tacciati di complottismo e ignoranza scientifica.

Del resto, il diavolo si nasconde nei dettagli. E basterebbe già il prefisso Green per far spaventare e preoccupare i più. Un colore attribuito all’ambiente e all’ecologia, che giustificherebbe l’imposizione da parte di tutti gli stati di una misura restrittiva in nome della tutela ambientale.

Il Green pass potrebbe così contenere dei punti, dove ciascuno di noi avrà assegnata una quota di CO2 che gli sarà permesse emettere; quando la supera, sarà privato del carburante, dei viaggi, del cibo, ecc. Qualcosa del genere è già stato sperimentato in Inghilterra, con il primo lockdown climatico.

E la Gran Bretagna, si sa, è la patria di un po’ di famiglie che governano il mondo…

