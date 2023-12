Una donna napoletana stereotipata nella pubblicità di Ariete [VIDEO]

Nella pubblicità del Forno Pizza Doppio “Pizzeria Ariete”” appare una donna napoletana stereotipata. Ecco il video.

Spesso nelle pubblicità riscontriamo stereotipi che enfatizzano luoghi comuni su paesi o città. Qui, per esempio, abbiamo parlato di come il marchio di salmone Mowi ridicolizzi i norvegesi. Ariete, noto marchio di elettrodomestici, ha invece utilizzato una donna fortemente stereotipata per pubblicizzare il Forno Pizza Doppio “Pizzeria Ariete“.

Si tratta di un forno per cuocere 2 pizze contemporaneamente. Bene, come vedremo di seguito, nella pubblicità appare una napoletana sguaiata, a rimarcare il fatto che tramite questo forno Ariete si possano realizzare pizze buone come a Napoli.

Napoletana stereotipata nella pubblicità del forno Ariete

Come potete vedere nel video sottostante, a un certo punto subentra una napoletana scollata con un marcato accento napoletano, da “vaiassa“. Non certo vicina all’immaginario di napoletana verace che ci ha regalato Sofia Loren, o di bellezza napoletana alla Luisa Ranieri, per restare nel presente.

Già la Tim diversi anni fa utilizzo lo stereotipo di un napoletano immigrato al Nord. Ma tornando al forno Ariete, ecco il video. Dubitiamo pure che la pizza venga buona come quella napoletana.

