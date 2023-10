Mowi: la pubblicità del salmone che ridicolizza i norvegesi

Protagonista della pubblicità Mowi è Kristofer Hivju, famoso nel ruolo di Tormund in Game of Thrones, doppiato da Pino Insegno.

Da alcuni giorni è possibile “apprezzare“, se così si può dire, la pubblicità del salmone Mowi. Azienda norvegese leader nell’allevamento del salmone. Sono previste due tranche (flight, nel gergo della comunicazione pubblicitaria): dal 24 settembre al 7 ottobre e dal 29 ottobre al 4 novembre.

Si tratta di due formati, come spesso accade: uno spot più breve di 15 secondi, adatto soprattutto per brevi inframezzi all’interno di un programma o di una partita di calcio, e uno ordinario da 30 secondi. In Italia, la pubblicità Mowi è gestita da Local Planet Italia, la filiale nostrana dell’omonimo network internazionale di agenzie media indipendenti.

Oltre alla tv, ovviamente, non manca la pubblicità online sui canali social, digital in programmatic e attività in store.

Peccato però che la pubblicità Mowi sia imbarazzante per quanto ridicolizzi il popolo norvegese, così serio, laborioso e dignitoso.

Cosa dice la Legge di Jante

Lo slogan dello spot Mowi è “Spudoratamente Buono”, e vede come protagonista un norvegese che descrive il suo paese minimizzandolo, citando anche la cosiddetta Legge di Jante. Elaborata dal dano-norvegese Aksel Sandemose (1899-1965), nel romanzo “Un fuggitivo incrocia le sue tracce (En flyktning krysser sitt spor)” del 1933.

Cosa dice la legge di Jante? In pratica descrive qualsiasi società o comunità di persone che sia chiusa, presuntuosa, di mentalità ristretta e diffidente verso chi non appartiene alla comunità. Jante è il nome di fantasia che Sandemose dà, nel suo libro, a un piccolo villaggio danese che gli ha ricordato Nykøbing Mors, suo paese natale. Dunque, il termine si riferisce, in particolare, a una mentalità che de-enfatizza lo sforzo individuale e pone tutto l’accento sull’azione collettiva, scoraggiando quelli che spiccano come uomini d’azione. Un atteggimento che, sociologicamente parlando, viene attribuito un po’ a tutti i paesi scandinavi.

Sarà forse anche per le caratteristiche morfologiche dei loro paesi, che tende a creare enormi spazi non abitabili, oltre alla minore presenza di luce solare in alcune stagioni dell’anno. Ma forse si tratta anche dei soliti luoghi comuni.

La pubblicità Mowi con Kristofer Hivju

L’uomo norvegese è interpretato da Kristofer Hivju, famoso per aver vestito i panni di Tormund in Game of Thrones, e che già ha rivestito questo ruolo. Viene doppiato da Pino Insegno, il quale è proprio uno dei due doppiatori ufficiali di Kristofer nella serie Game of Thrones. Due i soggetti “Secret” e “Janteloven” che si alterneranno.

Qui lascio il video, giudicate voi:

Ma se siamo qui a parlarne, evidentemente la pubblicità ha raggiunto il suo scopo. Un po’ come quella di Esselunga della pesca, della quale abbiamo parlato qui.

