Donna londinese “mamma” di 13 bambole: è virale su TikTok

Jess Ellis ha 27 anni e vive a Londra e ha una collezione di ben 13 bambole reborn che tratta come fosse la loro mamma.

Sui Social, soprattutto su TikTok che ormai ha preso il sopravvento su Facebook e Instagram indistintamente tra giovani e meno giovani, si vedono i personaggi più disparati. Ache una donna che si crede mamma di 13 bambole.

Si tratta di Jess Ellis, donna di 27 anni che vive a Londra, la quale ha una collezione di ben 13 bambole, costate in totale 6mila sterline, circa 7mila euro col cambio attuale. Una collezione come tante, si dirà. In fondo, in molti collezioniamo bambole, action figure, modellini di auto o moto, francobolli, monete, giochi da tavolo e tanto altro.

Tuttavia, qui si va ben oltre, perché Ellis si crede davvero una madre.

La donna che si crede mamma di 13 bambole su TikTok

La prima bambola è stata Rebecca, per la quale ha speso 250 sterline. Poi il desiderio di darle un “fratellino” per farle compagnia e ha acquistato Sam per altre 560 sterline. Poi via via tutti gli altri: Brooklyn, Manuela, Annalise, Aria, Zain, Lilly, Charlie, Pippa e infine la più costosa di tutti: Cookie. Plasmata a partire da una bambina nata prematura e acquistata per 1.700 sterline.

Ogni bambola è estremamente verosimile, e rispecchia un prototipo di bambino o bambina: dai neonati a quelli più cresciutelli.

Tutto è partito, manco a dirlo, durante la Pandemia Covid-19, la stessa che ha stravolto la mente di tanti di noi, facendo scattare ansie, abitudini e manie mai provate. Forse modellandoci in modo permanente. Jess Ellis non voleva più uscire di casa per timore del virus e così il fidanzato le ha regalato un carrozzino per spronarla a farlo, con la scusa che dovesse portare un bimbo fuori a prendere aria.

In effetti, la trovata è stata efficace, visto che Jess ha iniziato a uscire anche senza carrozzina. Ma poi è arrivata una brutta controindicazioni.

Jess Ellis: il successo della mamma di 13 bambole su TikTok

Inutile dire che il suo canale sia un grande successo su TikTok. Vanta quasi 300mila followers, in costante aumento, tra critiche e apprezzamenti. Il fidanzato sembra essere solidale e felice, forse perché ha trovato un modo per rivedere il sorriso sul volto di Jess. Certo, sul modo col quale ha ottenuto tutto questo, ciascuno si farà la propria idea.

Qui invece abbiamo parlato dell’uomo che ha coronato il sogno di diventare un cane.

Fonte: Daily Mail

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

5,0 / 5 Grazie per aver votato!