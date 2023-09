Spot Esselunga, polemiche ridicole: rispecchia la famiglia di oggi

Il nuovo spot di Esselunga dal titolo “La pesca”, che sta scatenando polemiche sui social ma anche politici. Ecco il video e i motivi.

Quando uno spot genera polemiche, che arrivano perfino a coinvolgere i partiti politici ormai da anni dibattenti sulle cose più assurde e futili anziché delle questioni fondamentali, vuol dire che ha funzionato. Che ha colto nel segno e i suoi ideatori hanno fatto un ottimo lavoro. Si ricorderanno per esempio i tanti del Buondì Motta, giusto per soffermarsi ai tempi più recenti. Ora a tenere banco sui Social è lo spot di Esselunga, dal titolo “La pesca“.

Uno spot che non fa altro che rispecchiare la famiglia di oggi, sempre più disgregata e vittima di distrazioni, separazioni e poca voglia di riprovarci. Con i figli, soprattutto quelli minorenni, che pagano il prezzo più elevato, sballottati come sono tra un genitore e l’altro, spesso cresciuti dai nonni e che finiscono per essere anche utilizzati da ambo le parti per ripicche e vendette.

La famiglia che abbiamo visto in tanti spot Barilla, insomma, non esiste più da almeno trent’anni.

Ma ecco lo spot di Esselunga.

Video dello spot di Esselunga che sta generando polemiche

Al centro dello spot di Esselunga che tanto sta facendo dibattere politica e società civile, vede come protagonista una bambina, Emma, che prima fa comprare alla mamma una pesca al supermercato ma in realtà la porta al papà dicendo “Te la manda la mamma“. Fingendo, insomma, che la mamma abbia avuto un pensiero per lui.

Un tentativo tenero e innocente da parte sua di far riavvicinare i genitori. Una scena di vita quotidiana che vuole raccontare una famiglia andata ormai in frantumi come tante altre. Anche in un paese come l’Italia dove il germe dell’egoismo e dell’edonismo ha preso sempre più il sopravvento.

Ecco il video, ciascuno si farà la propria idea:

