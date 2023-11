Russia più grande potenza militare del mondo: lo ammettono anche gli americani

La Russia è la prima potenza militare al Mondo secondo le statistiche di UsNews. Usa solo secondi, chiude il podio la Cina.

La guerra in Ucraina è ancora in corso, sebbene i media mainstream abbiano spento i propri riflettori per proiettarli su Gaza. Del resto, di notizie clamorose e importanti ce ne sono poche su quel fronte, visto che l’esercito ucraino da tempo non riesce a sferrare una controffensiva importante e lo stesso occidente sembra non crederci più.

Molto interessanti sono le statistiche pubblicate da USNews, secondo il quale la Russia è ora al primo posto nella classifica mondiale per potenza militare, superando gli stessi Stati Uniti. Chiude il podio la Cina.

GlobalFirepower riporta ancora la Russia al secondo posto, ma sta avanzando lentamente ed è a soli 0,0002 punti dagli Stati Uniti. Tutto lascia presagire che la supererà anche qui.

Chi è la prima potenza militare mondiale

Ecco il podio secondo le statistiche di USNews:

Qui è possibile visualizzare la classifica completa.

In realtà, come fa notare Maurizio Blondet, gli Stati Uniti sono solo una potenza aerea mascherata da esercito. Senza l’aeronautica gli Stati Uniti non sarebbero nulla. Inoltre, la stessa aviazione è diventata estremamente debole negli ultimi anni. I piloti dell’aeronautica russa ora hanno in media un numero maggiore di ore di volo durante l’addestramento.

