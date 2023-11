Cina cancella Israele dalla mappa sui motori di ricerca

In Cina Baidu e Alibaba, i motori di ricerca più popolari, hanno deciso di cancellare Israele dalle mappe relative al Medio Oriente.

Nel mondo sta crescendo l’indignazione nei confronti di Israele, complice gli attacchi di questi giorni a Gaza, in risposta a quanto accaduto il 7 ottobre. Se a Parigi tornano le stelle di Davide sulle pareti, proprio come durante l’occupazione nazista in Francia, in Cina Baidu e Alibaba, i motori di ricerca più popolari di Pechino dove Google resta ancora bandito, hanno deciso di cancellare Israele dalle mappe relative al Medio Oriente.

I confini dello stato ebraico restano, così come le città, ma il nome di Israele non compare più, a differenza dei paesi vicini. Il che ha creato malumori tra gli utenti.

Ma in Cina l’antisemitismo preoccupa ed è in crescita, al di là delle mappe virtuali.

La Cina schierata in favore della Palestina cancella Israele dalla Mappa

Come riporta Libero, la Cina sta aspramente criticando Israele, per quanto i due paesi si siano molto avvicinati complici gli accordi commerciali ed economici degli ultimi tempi. Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri, ha spiegato:

Cina e Israele hanno stabilito normali relazioni diplomatiche e i Paesi interessati sono chiaramente indicati sulle mappe standard della Cina

Sul web però prevalgono le critiche degli utenti rispetto all’operato di Israele nei confronti della Palestina. Un’emittente statale ha ospitato una discussione i cui si sosteneva che gli ebrei controllano quantità sproporzionate di ricchezza negli Stati Uniti.

Il governo ha chiesto una maggiore cooperazione da parte degli americani sulle questioni più critiche a Gaza.

Spero che adottino seriamente un atteggiamento responsabile e collaborino con i membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu

ha dichiarato Zhang Jun, rappresentante di Pechino presso le Nazioni Unite.

Insomma, più che antisemitismo, la Cina sta legittimamente criticando l’operato di Israele. Certo, quanto fatto dai motori di ricerca è un altro discorso. Certo, la Cina non è certo campionessa di diplomazia. Chiedere a Hong Kong e Taiwan, giusto per citare due esempi.

