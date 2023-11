Vaccino Papilloma Virus, bambino muore dopo iniezione: un ‘film’ già visto

Un bambino di 9 anni è morto dopo l’iniezione del vaccino contro il Papilloma virus. Conosciamo meglio questa malattia.

Da diversi mesi in Tv sta andando in onda uno spot che promuove il vaccino contro il Papilloma Virus. Una persona dal look volutamente “ibrido” (il gergo preciso è queer), al fine di far capire bene a chi lo guarda che è per tutti, dice che è fondamentale per tutti i generi ed età. Peccato però che a fare da contraltare arrivino le solite notizie di morti dopo l’iniezione.

E’ accaduto lunedì scorso in Francia, come ha riferito l’Agenzia sanitaria regionale (ARS) dei Paesi della Loira. Che però ha puntualmente smentito ogni correlazione col vaccino. Qualcosa che abbiamo spesso letto o sentito riguardo il vaccino contro il Covid-19, con la frase tipica “non c’è correlazione“. Certo, lo studente, che aveva solo 9 anni, è morto subito dopo l’iniezione.

Studente morto dopo vaccino contro il Papilloma virus in Francia

Come riporta Il Messaggero, ARS ha così spiegato l’accaduto:

Questo tipo di disagio può verificarsi a causa dello stress causato dalla vaccinazione ma non è correlato al prodotto vaccinale o ad un difetto di qualità del vaccino

L’apertura dell’inchiesta diventa fondamentale

per stabilire le condizioni per l’effettuazione della vaccinazione e il suo controllo medico nello stabilimento, nonché le condizioni per l’assistenza medica del bambino

Infatti non è escluso che il malore improvviso possa essere dovuto ad una reazione avversa in seguito all’inoculazione e non al semplice stress indotto dalla paura della puntura come sottinteso dall’Ars.

Fatto sta che, dopo il drammatico accaduto, in Francia è stata sospesa immediatamente la somministrazione del vaccino contro il Papilloma virus che dovrebbe riprendere il prossimo 6 novembre. Vedremo però quanti genitori saranno disposti a praticarla ai propri figli.

Il bambino frequenta la quinta elementare del collegio Saint-Dominique di Saint-Herblain.

Cos’è il Papilloma virus

Come spiega Infovach, sono oltre 100 i tipi differenti di virus del papilloma umano (HPV) che infettano la pelle o le mucose genitali. Tali virus si trasmettono molto facilmente durante le relazioni sessuali, tramite un semplice contatto con la pelle o le mucose infette. Alcuni ceppi di virus HPV causano verruche genitali, lesioni precancerose e carcinomi nelle zone genitali, in bocca o in gola.

Il rischio d’infezione da virus HPV è nullo in assenza di relazioni sessuali.

Rischi del vaccino contro il Papilloma virus

I dati ufficiali ci dicono che la vaccinazione contro i virus HPV è molto ben tollerata. Utilizzato da oltre vent’anni, con oltre 270 milioni di dosi somministrate, gli unici effetti collaterali osservati sono delle reazioni cutanee nel punto di iniezione.

Secondo i risultati di studi realizzati su 73’428 donne in tutti i continenti tra il 2008 e il 2016, il vaccino non aumenta il rischio di problemi di salute gravi, né causa problemi di infertilità, ecc.

Insomma, a quanto pare il bambino francese è solo stato sfortunato. Vedremo se anche in Italia ce ne sarà qualcuno…

