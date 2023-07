‘Non comprate costumi blu ai bambini’: video spiega perché

Tempo di partenze, per chi può, ovviamente. Le vacanze sono ormai cambiate da qualche anno per molti, tra crisi economica permanente e il web che offre tante opportunità di diversificare i propri viaggi. Sebbene qualche Tg si sforzi di mostrare ancora timide code ai caselli, ormai un lontano ricordo dell’Italia anni ’80-‘90. A parte ciò, sul web emergono tanti consigli, tra cui anche un video diventato virale di una esperta che esorta i genitori a non comprare costumi blu ai bambini.

Di seguito vediamo perché non si dovrebbe acquistare un costume blu ai bambini.

Perché non si deve acquistare un costume blu ai bambini

Come riporta Libero, il video è opera di Nikki Scarnati, istruttrice di nuoto divenuta celebre su TikTok grazie ai suoi quotidiani consigli. La donna, mostrando la figlioletta che nuota in piscina, spiega perché non bisogna comprare un costume blue (anche se nel video è azzurro) ai propri figli:

Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro Ecco vedete ho fatto indossare alla mia bambina questo costume che è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo è pericolosissimo perché se il bambino dovesse essere in difficoltà, io non me ne accorgerei nemmeno

Quali colori del costume scegliere per i bambini?

Poi conclude indicando i colori da scegliere:

Inoltre, è da notare il fatto che io non veda bene mia figlia che è in piscina da sola… vi immaginate se fosse in mezzo a una folla agitata di bambini? Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro

Tutto sommato, un buon consiglio visto che è facile che un bimbo si perda soprattutto su una spiaggia o in una piscina affollata e che anneghi passando inosservato. Meglio colori che lo distinguono dagli altri, senza badare troppo alla moda.

Ecco il video:

Sempre in tema di viaggi, ecco come risparmiare sul bagaglio a mano in aereo utilizzando un cuscino.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!