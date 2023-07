Nastro sugli aerei, bisogna preoccuparsi? A cosa serve

A cosa serve il nastro sulle ali degli aerei? E sui finestrini? E sul dorso? Si tratta di rattoppi pericolosi o hanno una funzione molto semplice che non c’entra nulla con la scarsa sicurezza dell’aereo?

Ogni tanto sui Social circolano foto di aerei, soprattutto i low cost, con nastri apposti da qualche parte, che scatenano preoccupazioni e ilarità degli utenti. Soprattutto perché, generalmente, sono apposti su aree dell’aereo che alimentano i sentimenti contrastanti delle persone. Del resto, chi vorrebbe ritrovarsi su un aereo con dei raddoppi sulle ali o sui finestrini?!

Orbene, vediamo di seguito a cosa serve quel nastro sugli aerei che tanto preoccupa o fa divertire le persone.

🛫 Cos’è il nastro applicato sui finestrini e sulle ali degli aerei?

Come riporta From the skies, quello scotch si chiama “speed tape” ed è un nastro che viene utilizzato specificamente ad alta velocità ad uso aeronautico. Ciò in quanto è adatto per la resistenza:

all’acqua

al calore

alle alte velocità

alle escursione termiche

ai solventi

ai raggi UV

Tutto ciò grazie alla sua composizione a base di alluminio, che lo rende in grado di espandersi o restringersi in funzione della temperatura. Così da adattarsi e modellarsi alla superficie sulla quale è stato applicato e non staccarsi in caso di temperature elevate o molto basse. Così anche da resistere alle alte velocità e ad alta quota.

E’ stato approvato dalla FAA (Federal Aviation Administration), sebbene la sua applicazione deve essere sempre autorizzata da un team di ingegneri poiché, per quanto funzionale, deve rispettare determinati requisiti. Le compagnie aeree che ne fanno un uso errato possono incorrere in gravi sanzioni.

🛬 A cosa serve il nastro su ali e finestrini degli aerei

Rassicuriamo sul fatto che, per quanto questo tipo di scotch sia molto sicuro e funzionale, non viene certo utilizzato per riparare un finestrino frantumato o una crepa su un’ala.

Lo speed tape deve infatti essere applicato solo per correggere problemi estetici, non strutturali. E comunque va applicato provvisoriamente in vista di una riparazione definitiva.

Lo “speed tape” viene spesso utilizzato anche in Formula 1, per riparare velocemente danni alle superfici o apportare modifiche temporanee alla carrozzeria. Anche in questo caso, si tratta di riparazioni estetiche provvisorie, magari durante una corsa, ma l’auto sarà riparata prima della prossima gara.

