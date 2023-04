‘Con mollica o senza’, chi è il tiktoker e dove si trova la salumeria

Vediamo dove si trova la salumeria Con mollica o senza di Donato De Caprio e la sua storia iniziata su TikTok.

TikTok sforna continuamente fenomeni, spesso anche indipendentemente dalla loro volontà. Infatti, sovente è accaduto che uno slogan utilizzato per vendere i propri prodotti diventasse virale, trasformando persone comuni, magari anche umili lavoratori, in personaggi molto noti. perfino a livello internazionale. Un esempio è Donato De Caprio, diventato virale per il suo “con mollica o senza“.

Un altro esempio lampante è quello di “Buongiorno pescheria“, del quale abbiamo parlato qui. E sempre da Napoli sono partiti altri personaggi, come Rita De Crescenzo, da tempo chiamata per fare serate nei locali e che ha aperto perfino un negozio con un proprio brand (si trova qui), il cui nome riprende un suo modo di dire: “svergognata“.

Ma torniamo al fenomeno “con mollica o senza” e scopriamo chi è Donato De Caprio.

👨🏻‍🦲Chi è Donato De Caprio, il salumiere di “con mollica o senza”

A riassumere la sua biografia ci pensa Il Mattino. In pratica, Donato De Caprio lavorava da «Salumeria ai Monti Lattari» nella pignasecca di Napoli, nel pieno centro storico della stupenda città partenopea.

I suoi video su TikTok sono diventati virali poiché quando preparava panini ai clienti chiedeva sempre «Con Mollica o senza». I video hanno cominciato a girare, il suo modo di dire è diventato uno slogan e un marchio di fabbrica. Donato De Caprio componeva panini di tutti i tipi, sia in casa che nella salumeria dove lavorava inizialmente.

Cavalcando l’onda, De Caprio ha deciso di aprire una propria salumeria, che non poteva non chiamarsi “Con mollica o senza” e ha beneficato anche dell’investimento di Steven Basalari, giovane imprenditore del nord, famoso per la discoteca Number one di Brescia.

Il successo è ulteriormente accresciuto grazie al fatto che altri tiktoker famosi sulla piattaforma si sono recati presso la sua salumeria. Pubblicando video che hanno così fatto conoscere la sua attività ai loro numerosi followers. E così, il moderno passaparola, ha creato il fenomeno che Donato è oggi. Si pensi a New Martina, Romoldigno, lo stesso Buongiorno Pescheria, Ludovica di Monelli kids, Bby girl, Eli Esposito, Patrizio Chianese, ecc.

Tra i followers illustri anche la modella Bella Hadid, che si è così aggiunta agli oltre 3 milioni che lo seguono. Donato De Caprio partecipa a eventi di vario tipo a livello nazionale.

Di recente è finito suo malgrado tra le pagine della cronaca nera nazionale per l’uccisione brutale di sua madre per opera di una vicina.

🍔Dove si trova la salumeria di Donato De Caprio “Con mollica o senza”?

Per quanti volessero raggiungere la salumeria di Donato De Caprio Con mollica o senza può recarsi sempre alla Pignasecca di Napoli. Dunque non si è allontanato dalle sue origini. Ha aperto infatti in Via Pignasecca 29, a pochi metri di distanza dal negozio dove tutto è iniziato ma dal quale si è licenziato.

Ecco la mappa per raggiungerlo:

Non sarà difficile individuarlo visto che fuori c’è una lunga fila, anche in barba al fatto che un panino arrivi a costare pure 10 euro. E’ il segno dei tempi.

