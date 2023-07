Guerra in Ucraina: ufficiale americano sbalordito da esercito russo

Mentre i media occidentali parlano di Russia in difficoltà nella guerra in Ucraina, nel giro di poco più di un anno si è ripresa subito la Crimea, ha annesso dopo qualche mese il Donbass e si è assicurato qualche mese fa lo strategico mare D’Azov. Inoltre, non è neppure arrivato il collasso finanziario tanto auspicato.

Inoltre, fanno riflettere le parole di un ex ingegnere delle forze speciali dell’esercito americano decorato, già impiegato nel disattivare le mine in Afghanistan e ora impegnato sul fronte ucraino come volontario.

La grande capacità dell’esercito ucraino di depositare mine in Ucraina

Come riporta Business Insider, Ryan Hendrickson ha affermato che “la più grande differenza è il numero assoluto di mine“. In una intervista per la televisione ucraina di Toronto:

Ci sono milioni e milioni di mine in Ucraina molte messe in atto dagli ucraini, ma significativamente di più dai russi

In un campo, ad esempio, Hendrickson e il suo team hanno trovato oltre 700 mine anticarro, anche se hanno stimato che potrebbero essercene state migliaia in totale. Quello era solo un campo.

Ha poi aggiunto:

I russi hanno la capacità di deporre milioni e milioni di mine terrestri, sottolineando che il più grande fattore determinante di questa guerra sono le mine terrestri

Ha detto che sulla base di ciò che ha visto, è plausibile che l’Ucraina non sarà mai completamente sminuita. “Ci sono troppe mine antiuomo“, ha detto al canale ucraino YouTube. E probabilmente ce ne saranno molti altri prima che tutto sia completamente fatto.

Il soldato in pensione ha affermato che lui e il suo team hanno incontrato campi minati estremamente complessi in Ucraina in cui le mine anticarro sono protette a loro volta da mine antiuomo e altri esplosivi circondati da trappole esplosive.

E’ possibile ascoltare l’intervista qui:

